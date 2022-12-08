Покупатели продемонстрировали свое отношение к уходу Apple из России



Российские ритейлеры поделились результатами продаж смартфонов в России с начала года. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно статистике, в целом в России упал спрос не только на дорогие флагманские модели смартфонов, но и на сверхдешевые девайсы — клиенты не хотят покупать бюджетные устройства, потому что их жизненный цикл очень небольшой. Всерьез растут продажи лишь среднебюджетных моделей стоимостью 30-40 тысяч рублей. Эти данные собраны за период с января по ноябрь 2022 года включительно.



Ритейлеры отмечают, что спрос на премиум-сегмент (имеются в виду смартфоны дороже 50 тысяч рублей) упал за год на 57%, а в бюджетном (до 15 тысяч рублей) снижение составило 35%.



Отдельно стоит отметить, что смартфоны Apple продолжают лидировать по продажам в России — в денежном выражении «яблочные» гаджеты всё еще дают фору китайским брендам. Торговые сети называют разные цифры, но в среднем iPhone занимает около 34-35% от всех вырученных от продажи смартфонов средств.



Очевидно, что россияне продолжают активно покупать iPhone, и их не смущает уход компании из страны, отсутствие официальных поставок и сертифицированного обслуживания, а также некоторые функциональные ограничения, например, неработающий Apple Pay и проблемы с российскими приложениями в App Store.

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