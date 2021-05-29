Жительница Бразилии Мариана Моралес подала в суд на Apple из-за того, что зарядное устройство не входит в комплект её iPhone 12. В результате этого разбирательства были сделаны необычные выводы обо всей ситуации с охраной природы со стороны крупных корпораций.
Мариана воспользовалась тем, что совсем недавно Apple проиграла суд в Бразилии, и подала еще один иск — она требовала, чтобы компания просто дала ей зарядное устройство в комплект к её недавно приобретенному iPhone 12. Дело рассматривалось в штате Сан-Паулу. В результате судебная тяжба была закрыта в пользу г-жи Моралес; судья постановил в течение 10 календарных дней бесплатно доставить ей зарядное устройство. Если компания не уложится в этот срок, то с неё будет взыскан штраф — 200 реалов (около $40) за каждый день просрочки.
Адвокат Марианы, Рафаэль Куаресма, пояснил, что данный иск подпадает под действие закона о дополнительных продажах, так как при покупке смартфона ты не можешь обойтись без зарядного устройства и вынужден его покупать. Помимо этого, он выразил мнение, что подобного рода попытки защиты окружающий среды — не более, чем обман и пыль в глаза клиентам. Apple не прекратила полностью производить или продавать зарядные устройства, а просто перестала класть их в комплект — по мнению Рафаэля, это бессмысленно; если это и является защитой окружающей среды, то весьма относительной и избирательной.
Это не первый судебный иск против Apple по вопросу изменившейся комплектации iPhone. Ранее во Франции компанию принудили вернуть в комплект своих смартфонов проводную гарнитуру, так как её отсутствие нарушает местный закон о вредном воздействии радиоволн на детей.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: