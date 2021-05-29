iPhone 12


Жительница Бразилии Мариана Моралес подала в суд на Apple из-за того, что зарядное устройство не входит в комплект её iPhone 12. В результате этого разбирательства были сделаны необычные выводы обо всей ситуации с охраной природы со стороны крупных корпораций.

Мариана воспользовалась тем, что совсем недавно Apple проиграла суд в Бразилии, и подала еще один иск — она требовала, чтобы компания просто дала ей зарядное устройство в комплект к её недавно приобретенному iPhone 12. Дело рассматривалось в штате Сан-Паулу. В результате судебная тяжба была закрыта в пользу г-жи Моралес; судья постановил в течение 10 календарных дней бесплатно доставить ей зарядное устройство. Если компания не уложится в этот срок, то с неё будет взыскан штраф — 200 реалов (около $40) за каждый день просрочки. 

Зарядное устройство раздора

Адвокат Марианы, Рафаэль Куаресма, пояснил, что данный иск подпадает под действие закона о дополнительных продажах, так как при покупке смартфона ты не можешь обойтись без зарядного устройства и вынужден его покупать. Помимо этого, он выразил мнение, что подобного рода попытки защиты окружающий среды — не более, чем обман и пыль в глаза клиентам. Apple не прекратила полностью производить или продавать зарядные устройства, а просто перестала класть их в комплект — по мнению Рафаэля, это бессмысленно; если это и является защитой окружающей среды, то весьма относительной и избирательной.

Это не первый судебный иск против Apple по вопросу изменившейся комплектации iPhone. Ранее во Франции компанию принудили вернуть в комплект своих смартфонов проводную гарнитуру, так как её отсутствие нарушает местный закон о вредном воздействии радиоволн на детей. 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

ToDoCellular ToDoCellular

Ссылки по теме:

Покупателю подарили iPhone 12 за рекламное тату магазина на лице. Нет, это не в Америке Покупателю подарили iPhone 12 за рекламное тату магазина на лице. Нет, это не в Америке

Кажется, iPhone 13 не получит Silicon M1. Apple начала производство других чипов для него Кажется, iPhone 13 не получит Silicon M1. Apple начала производство других чипов для него

Чего ждать от Apple на WWDC 2021. Собрали всё, что знают СМИ Чего ждать от Apple на WWDC 2021. Собрали всё, что знают СМИ