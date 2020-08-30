





Власти Китая скорректировали экспортные правила, запретив передачу или продажу другим странам технологий персонализированной рекомендации контента на основе анализа данных. Под эту формулировку попадает TikTok, американский бизнес которого планирует приобрести Microsoft.Под запрет попали технологии с применением машинного обучения, среди которых обработка и распознавание текста и голоса, а также системы рекомендации контента. Для их экспорта в другие страны потребуется специальное разрешение.В связи с этими изменениями ByteDance, которой принадлежит TikTok, может потребоваться разрешение китайских властей для продажи части своего бизнеса. Правительство КНР серьезно относится к технологической отрасли. Власти обратились к руководству ByteDance, потребовав прекратить разговоры о продаже социальной сети.