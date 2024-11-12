Покупка Apple Pencil в 2024 году — головная боль и издевательство. Apple должна доплачивать клиентам за моральный ущерб





Компания Apple завязла в сегментации. Это не просто шаг в болото, это полноценное погружение до уровня подбородка: какой продукт не возьми, поражаешься странному виду модельного ряда и витиеватости спецификаций. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

1. Линейка Apple Pencil

2. Совместимость с iPad

3. Жадность Кука

Ценный совет для Apple

Комплектный Apple Pencil (для Air и Pro)

Apple Pencil Pro (с полным фаршем фич и датчиков)

Apple Pencil 2 (опционально, для недорогих iPad).

покупая базовый iPad и iPad mini, он не получает ничего, и может докупить любой Pencil

покупая Air и Pro, он получает базовый Pencil в комплекте и может докупить Pencil Pro.

Посмотреть хотя бы на Apple Pencil. Со стороны продукт выглядит очень комплементарно; может даже показаться, что Apple впереди планеты всей и очень грамотно развивает умный аксессуар. Но стоит подойти к вопросу его выбора и покупки — вы увязаете в нюансах, а ведь в 2024-м всё должно быть наоборот!Поначалу всё начиналось хорошо: есть iPad Pro — весь такой для рисования и чертежей с помощью Apple Pencil; а есть все остальные iPad — управляются пальцем по заветам Джобса. К первому карандашу была масса вопросов — зарядка через одно место, круглая форма, скользкий корпус, вечно теряющийся колпачок. Но был и неоспоримый плюс — простота. Pencil был один, и перепутать что-то было невозможно. Позже Apple обновила дизайн iPad и выпустила к новому корпусу планшетов обновленный Pencil, в котором провела работу над ошибками: он стал матовым, получил удобную плоскую грань и заряжался пристойным образом. Хотя старый карандаш оставался в продаже, перепутать их было сложно. Но потом началось что-то странное.Сначала вышел Pencil USB-C, который отличался от предшественника наличием порта, отсутствием датчика нажатия и двойного тапа, а следом — Apple Pencil Pro, который чуть длиннее, но без порта, но с датчиком и двойным тапом. Чтобы закрепить успех, Apple установила ценник Pencil Pro на уровне Pencil 2, а Pencil USB-С оказался дороже оригинальной версии, но дешевле чем две остальные.Как я должен с этим всем разобраться? Apple, которая всегда исповедовала логику нулевой информированности покупателя о спецификациях своих девайсов, в 2024 году принудительно возвращает меня в эпоху туториалов и гуглежа. Мало того, что у всех версий Pencil куча отличий друг от друга, они еще и не взаимозаменяемые.Здесь процветают две идеи: победивший маркетинг и постковидный пофигизм. Мне на выбор предлагается 4 версии Pencil, каждая из которых работает только с определенной моделью iPad. А линейка планшетов у Apple страдает той же шизофренией, то есть до осени была раздута фактически до семи моделей: iPad 9, iPad 10, iPad Air в двух диагоналях, iPad Pro в двух диагоналях, iPad mini. К счастью, совсем недавно iPad 9 канул в лету. Но сильно легче не стало.Приведу пример. Допустим, я хочу купить новенький iPad mini 7, чтобы периодически подписывать документы на экране. Мне нужен Apple Pencil, и я думаю: куплю самый базовый, мне его хватит. Вижу Pencil USB-C, проверяю совместимость, покупаю. Прихожу домой, примагничиваю его к «минику» — а в ответ тишина… Оказывается, эта модель магнитится к iPad, но не поддерживает коннект и зарядку таким способом. Для всего этого нужно взять провод и соединить планшет с карандашом. Всего этого я мог бы избежать, если бы купил Pencil 2 или Pro.Другой пример. Я не олигарх, но хочу проектировать новые человейники для Мурино с комфортом, поэтому купил на вторичке iPad Pro условного 2022 года: 12,9 дюйма, mini-LED, Face ID, чип M2, красота. Иду за карандашом и думаю: раз у меня iPad Pro, значит и Pencil должен быть Pro, логично. Покупаю, прихожу домой и плачу, ведь Apple Pencil Pro совместим только с iPad Pro M4 и новее! При этом iPad Air M2 и даже iPad mini 7 работает с Pencil Pro и в ус не дует.Я уже молчу о тех случаях, когда у вас остался карандаш от старого iPad, но не подружился с новым. Типичный пример: Pencil 2, который работает с iPad mini 6, но с iPad mini 7 уже несовместим.Apple — очень жадная компания. На этом качестве она построила свой финансовый успех. И очередной виток жадности — это Apple Pencil. Для меня стало неожиданным и неприятным сюрпризом, что многие вендоры уже довольно давно кладут умный карандаш в комплект к своим Android-планшетам — причём стоят эти планшеты порой гораздо меньше, чем самый базовый iPad Pro или Air.Прямо сейчас на сайте Apple официально продается оригинальный Pencil 2015 года. Тот самый: круглый, скользкий, при зарядке торчащий из планшета влево. Почему нельзя положить этот практически десятилетний карандаш в комплект к iPad Air или Pro в качестве базового? За 10 лет этот аксессуар отбился бюджету компании уже тысячу раз, его выпуск сейчас обходится ей крайне дешево; что мешает подарить его клиенту, который отдает свои $1000+ за растянутый до 11-13 дюймов айфон?Такой подход не перечеркивает модельный ряд Pencil: кому недостаточно базового карандаша, пойдут и купят Pencil Pro с эффектом «бочки» и наведением на экран.Наиболее разумным решением прямо сейчас кажется уменьшение модельного ряда Pencil до трех моделей, а лучше — до двух. Дурацкий и насквозь маркетинговый Apple Pencil USB-С без магнитной зарядки и датчика нажатия нужно забыть как страшный сон, а вместо него сделать просто Pencil — базовый, с магнитной зарядкой и нажатием, но без наведения и прочих Pro-фич.Вот как я вижу идеальный ассортимент карандашей в параллельной реальности:Для покупателя всё будет максимально прозрачно:Apple Pencil — революционный и очень качественный продукт, которому действительно нет равных в индустрии. Однако Apple намеренно запутала покупателей и испортила экспириенс. Комплектный Pencil для дорогущих айпадов — это, разумеется, Куку на смех и в реальности мы этого никогда не увидим. Всё, чего не хватает карандашу в 2024 — линейки из двух-трех моделей с понятными различиями, а также перекрестной (или хотя бы логичной) совместимости с разными моделями iPad.