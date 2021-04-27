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На Apple подан коллективный иск за механизм приобретения контента. По словам истцов, компания не предупреждает, что пользователь в любой момент может лишиться купленного цифрового товара.

Если выделить суть, пользователи недовольны, что контент, который они покупают в онлайн-магазинах Apple, может в любой момент стать недоступным для использования. Это касается игр и программ в App Store, а также фильмов, музыки и прочих товаров в iTunes. По словам истцов, компания не предупреждает потенциального покупателя о таком нюансе очевидным образом, когда он нажимает кнопку «Купить» или «Взять напрокат». В этом есть доля правды — Apple действительно оставляет за собой право в любой момент удалить контент с прощадки, в результате чего он становится недоступным как для новых покупателей, так и для тех, кто его уже оплатил. Компанию обвиняют в том, что она не предупреждает покупателей о такой вероятности каким-нибудь явным образом.

Apple уже ответила на иск, причём основной аргумент звучит так: «Ни один разумный пользователь не поверит, что купленный им контент останется доступным на прощадке бесконечно». Именно с таким объяснением компания попыталась отклонить иск. Однако судья не согласился с указанной позицией и оставил иск в силе. Он объяснил, что слово «Купить» в обычном его значении подразумевает как раз-таки приобретение на неопределенный срок и возможность распоряжаться оплаченным товаром по своему усмотрению — а значит обычный потребитель вряд ли четко понимает, что его покупка может быть аннулирована.

Напомним, что Apple предстоит отвечать еще по нескольким искам — в частности, за дефект шлейфа MacBook Pro, а также нарушение авторских прав на эмодзи и способ определения геолокации. Последнее дело ведет россиянин, ссылаясь на своё запатентованное изобретение. 



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