«Полароид на стереодиах»: вышла камера Instax Mini LiPlay Plus для идеальных селфи







Компания Fujifilm решила вернуть фотоаппараты с функцией мгновенной печати, но в обновлённом формате — с широкоугольной фронтальной камерой, огромным дисплеем и поддержкой аудиоклипов. Компания Fujifilm решила вернуть фотоаппараты с функцией мгновенной печати, но в обновлённом формате — с широкоугольной фронтальной камерой, огромным дисплеем и поддержкой аудиоклипов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Instax Mini LiPlay Plus сохраняет дух оригинальных камер Instax, но предлагает заметные улучшения под актуальные тренды. Девайс получил более минималистичный корпус, 3-дюймовый ЖК-дисплей и дополнительный объектив для съёмки селфи. Разрешение камер осталось прежним — 2560х1920 пикселей, но появился новый режим многослойной съёмки, позволяющий объединять кадры с обеих камер в одном изображении через четыре креативных шаблона.Instax Mini LiPlay Plus по-прежнему совмещает цифровую и аналоговую фотографию: снимки можно сразу распечатать на плёнке, а короткие аудиоклипы длиной до трёх секунд добавляются в виде QR-кодов прямо на фотках. Мобильное приложение позволяет редактировать фотографии, применять фильтры, стикеры и даже печатать любые изображения со смартфона. Камера также поддерживает дистанционное управление по Bluetooth для удобной групповой съёмки.Продажи Instax Mini LiPlay Plus стартуют в конце октября 2025 года по цене $235.