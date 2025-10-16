«Полароид на стереодиах»: вышла камера Instax Mini LiPlay Plus для идеальных селфи

Компания Fujifilm решила вернуть фотоаппараты с функцией мгновенной печати, но в обновлённом формате — с широкоугольной фронтальной камерой, огромным дисплеем и поддержкой аудиоклипов.
Instax Mini LiPlay Plus по-прежнему совмещает цифровую и аналоговую фотографию: снимки можно сразу распечатать на плёнке, а короткие аудиоклипы длиной до трёх секунд добавляются в виде QR-кодов прямо на фотках. Мобильное приложение позволяет редактировать фотографии, применять фильтры, стикеры и даже печатать любые изображения со смартфона. Камера также поддерживает дистанционное управление по Bluetooth для удобной групповой съёмки.
Продажи Instax Mini LiPlay Plus стартуют в конце октября 2025 года по цене $235.