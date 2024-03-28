Полезнейшая фича смартфонов Samsung Galaxy наконец возвращается в One UI



Компания Samsung собирается вернуть подробную статистику аккумулятора в смартфоны Galaxy. Ранее фича уже присутствовала в фирменной оболочке, но по неизвестным причинам была удалена в One UI 6.0.



Согласно источнику, в сети появилась обновленная версия компонента Device Care 13.8.06.11. После её установки в настройках смартфона снова появляется фильтр «С момента последней зарядки» при просмотре графика разрядки.







Фото: SamMobile



В скором времени Samsung распространит обновление для всех владельцев смартфонов Galaxy, однако при большом желании компонент можно скачать в виде APK-пакета с доверенных В скором времени Samsung распространит обновление для всех владельцев смартфонов Galaxy, однако при большом желании компонент можно скачать в виде APK-пакета с доверенных сайтов и установить уже сейчас на One UI 6.0 и 5.1.