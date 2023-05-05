Полезнейшая функция из «Google Фото» приходит в Windows 11

Олег

Windows 11

Фото: Unsplash 

Компания Microsoft внедряет несколько нововведений в Windows 11, которые уже есть в «Google Фото». Об этом пишет How-to Geek.

Новые функции обнаружены в приложении «Фотографии» в свежей бета-версии Windows 11. Они сделают работу с изображениями на компьютере более комфортной и удобной.

Разработчики добавили возможность быстро создавать слайд-шоу из воспоминаний. Кроме того, новая полоса прокрутки дает возможность скроллить ленту со снимками вниз до определенной даты и даже временного отрезка и создавать воспоминания из них. 

Windows 11

Но самое удобное и полезное нововведение — «Точечное исправление». Функция позволяет подправить снимки прямо внутри приложения, например, замаскировать ненужные пятна или области на фото. Фишка аналогична «волшебному ластику» в «Google Фото», остальные нововведения тоже уже давно присутствуют в этом сервисе.

Сейчас перечисленные функции тестируются в бета-версиях Windows 11 на каналах Dev и Canary, а вскоре должны стать доступны для всех пользователей. 

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Источник:
How-to Geek
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