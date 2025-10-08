Полезнейшая функция WhatsApp добралась до iPhone. Как ей пользоваться?

Артем
aerthaethateharth копия.png

Опция появилась спустя несколько недель после релиза на Android-смартфонах.

В конце сентября мессенджер создатели WhatsApp объявили об адейте, который добавляет функцию перевода сообщений. В первую очередь ее получили пользователи ОС Android. Теперь переводчик доступен на iOS. Рассказываем, как его включить и использовать.

• Обновляем WhatsApp до версии 25.28.74
• Держим палец на сообщении
• В контекстном меню выбираем «Еще»
• Тапаем на «Перевести»
• Далее нужно выбрать нужные языки и загрузить их

earthaertharthatrh.jpg

После загрузки перевод будет доступен даже без доступа к интернету. Всего доступно 21 языков, включая русский. Однако по словам компании, их набор может различаться в зависимости от версии iOS.

Ранее в WhatsApp для iOS появилась поддержка режима Live Photo.
