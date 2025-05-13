Полиция изменила порядок принятия жалоб и обращений. Как теперь будет?





С 23 мая 2025 года Министерство внутренних дел РФ С 23 мая 2025 года Министерство внутренних дел РФ начнёт принимать электронные обращения граждан исключительно после аутентификации через портал «Госуслуги». Это решение связано с вступлением в силу ведомственного приказа, который утверждает новый порядок взаимодействия с населением в цифровом формате. Основная цель нововведения — упростить процедуру подачи жалоб, заявлений и запросов, сократив бюрократические барьеры и время обработки документов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Сейчас полиция принимала обращения через сайт по более простой форме — можно было кратко изложить ситуацию, приложить документ и фотографии, а также указать адрес электронной почты, на который придёт скан ответа. Можно указать и почтовый адрес — на него пришлют бумажный оригинал ответа с подписью ответственного лица.После вступления нового приказа в силу для подачи обращения необходимо будет иметь подтверждённый аккаунт на «Госуслугах». Подтверждение личности осуществляется через онлайн-банкинг, посещение МФЦ или ввод данных паспорта и СНИЛС. Важное условие: ответ МВД будет направлен только на электронную почту, зарегистрированную в российской доменной зоне (почты в @gmail.com или @outlook.com не подойдут, придётся использовать @mail.ru, @yandex.ru или другие в доменах .ru и .рф или региональных, вроде .moscow). Это требование, как пояснили в ведомстве, связано с необходимостью соблюдения законодательства о персональных данных и минимизации рисков утечек информации за рубеж.Через новый сервис можно будет подавать обращения по широкому спектру вопросов: от оформления справок до сообщений о правонарушениях. Однако заявления о преступлениях, требующие немедленного реагирования (например, о краже или угрозе жизни), по-прежнему рекомендуется подавать лично полицейским или по телефону 112.Электронный формат ускорит обработку запросов — ответ будет приходить в личный кабинет на «Госуслугах» и на указанную почту в течение 30 дней, как того требует закон. Интеграция с «Госуслугами» позволит автоматически заполнять часть сведений из профиля пользователя, снижая риск ошибок. Для регионов, где интернет-доступ ограничен, сохранятся традиционные способы подачи обращений. Эксперты отмечают, что переход на цифровой формат — часть стратегии по цифровизации госуслуг, но критики опасаются роста мошенничества: злоумышленники могут рассылать фишинговые письма, маскируясь под МВД. Ведомство рекомендует игнорировать такие сообщения и проверять статус обращений только через официальные ресурсы.