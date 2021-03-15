Мошенничество


Московская полиция предупредила россиян о всплеске мошенничества на сайтах с предложениями о работе. Об этом рассказало издание «ТАСС».

Согласно полученным сведениям, мошенники размещают фейковые объявления о вакансиях, после чего в общении с заинтересованными людьми предлагают прямые контакты работодателя в обмен на небольшую сумму денег. После получения перевода злоумышленники перестают выходить на связь. По словам представителей правоохранительных органов, «площадки, сайты или группы в соцсетях с бесплатными объявлениями привлекают мошенников возможностью раствориться среди честных предложений и спекулировать на желании граждан устроить свою жизнь».

Полиция призвала россиян, которые находятся в поиске работы, внимательно относиться к предложениям на таких площадках и не рисковать, видя сомнительные или черезчур заманчивые объявления. Некоторые агентства действительно не сообщают данные работодателя, пока соискатель не придет на собеседование, однако предоплату они не требуют — агенты по подбору кадров получают вознаграждение от своего начальства, а не от клиентов.

Согласно статистике, в период пандемии COVID-19 в 2020 году число преступлений, совершаемых в интернет-пространстве, резко выросло на 84%, а в 2021 году — еще на треть. В частности, увеличилось количество фейковых звонков якобы от сотрудников банков с целью выманить у жертвы денежные средства, а также мошеннических объявлений о продаже популярной техники за полцены — такая схема рассчитана на получение обманом от потенциального покупателя предоплаты за товар или доставку. 



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Источник:

ТАСС ТАСС

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