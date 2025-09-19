Полиция РФ вызывает на допросы россиян, которые получали зарубежные банковские карты

Фото: UnsplashСогласно источнику, движение происходит с начала сентября и затрагивает россиян, удаленно получивших банковские карты Казахстана. Тем, кто уже побывал на допросе, силовики говорили, что у них есть вопросы «больше, чем к тысяче человек». Источник полагает, что допросы проводятся в связи с казахстанскими делами против так называемых «помощников».
Жителям России, которые обращались за услугой получения зарубежной банковской карты, начали приходить повестки на допрос в российские следственные органы. Об этом пишет канал «Осторожно, новости».
Жителям России, которые обращались за услугой получения зарубежной банковской карты, начали приходить повестки на допрос в российские следственные органы. Об этом пишет канал «Осторожно, новости».
Это люди, которые «помогали» клиентам получить индивидуальный идентификационный номер Казахстана (ИИН) для выдачи карты после того, как в феврале 2024 года страна запретила удаленное получение такого номера и ужесточила условия для выдачи банковских карт. Канал отмечает, что после запрета количество запросов на получение ИИН даже увеличилось.
Многие полученные после запрета номера были аннулированы в конце прошлого года, а сейчас россиян, которые заказывали такую услугу, обзванивает полиция и приглашает на допросы. Некоторым из них сообщали о возбужденном деле в Казахстане, но официальных комментариев по этому поводу пока не было.