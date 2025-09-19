Полиция РФ вызывает на допросы россиян, которые получали зарубежные банковские карты

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Жителям России, которые обращались за услугой получения зарубежной банковской карты, начали приходить повестки на допрос в российские следственные органы. Об этом пишет канал «Осторожно, новости».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, движение происходит с начала сентября и затрагивает россиян, удаленно получивших банковские карты Казахстана. Тем, кто уже побывал на допросе, силовики говорили, что у них есть вопросы «больше, чем к тысяче человек». Источник полагает, что допросы проводятся в связи с казахстанскими делами против так называемых «помощников».

Это люди, которые «помогали» клиентам получить индивидуальный идентификационный номер Казахстана (ИИН) для выдачи карты после того, как в феврале 2024 года страна запретила удаленное получение такого номера и ужесточила условия для выдачи банковских карт. Канал отмечает, что после запрета количество запросов на получение ИИН даже увеличилось.

Многие полученные после запрета номера были аннулированы в конце прошлого года, а сейчас россиян, которые заказывали такую услугу, обзванивает полиция и приглашает на допросы. Некоторым из них сообщали о возбужденном деле в Казахстане, но официальных комментариев по этому поводу пока не было. 

0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Осторожно, новости
Cсылки по теме:
Центробанк РФ обнародовал новые условия выдачи банковских карт. Они уже действуют
Я не буду пользоваться заменой Apple Pay от «Сбера» и «Т-банка» на своем iPhone, и вот почему
Найденная банковская карта — не выигрыш в лотерею! Почему нельзя тратить чужие деньги?

Рекомендации

Рекомендации

В России появится новый оператор связи. Он уже у всех на слуху
Масштабный сбой мобильных операторов в России: интернет и связь не работают
Появилось объяснение, почему в России не работает множество сайтов
На маркетплейсах появится новая категория товаров. Раньше их запрещали продавать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии