Полиция РФ вызывает на допросы россиян, которые получали зарубежные банковские карты

Жителям России, которые обращались за услугой получения зарубежной банковской карты, начали приходить повестки на допрос в российские следственные органы. Об этом пишет канал «Осторожно, новости».

