Полиция США просит владельцев iPhone 14 отключить одну из самых важных функций

Новая прорывная функция обнаружения аварий в iPhone 14 и Apple Watch продолжает создавать проблемы для служб экстренной помощи.
Ранее мы уже рассказывали о том, что занятия зимними видами спорта с iPhone 14 и Apple Watch привели к огромному количеству ложных вызовов в экстренные службы спасения США — устройства ошибочно принимали виражи на спусках и лёгкие падения за ДТП.
Теперь издание MPR News сообщает, что ложные срабатывания этой фичи у владельцев новых смартфонов и часов Apple во время катания на лыжах и сноубордах сильно затрудняют работу службы экстренного реагирования в Миннесоте.
По словам шерифа округа Кук Пэта Элиасена, в 2022 году диспетчерский центр получил около 700 ложных звонков, большая часть из которых пришлась на праздничные дни. Как следствие, спасатели иногда не успевали отреагировать на реальные ЧП. Проблема вызвала такую нагрузку на местные службы спасения, что власти округа попросили местных жителей отключать эти функции во время занятий спортом.
Сама Apple продолжает воздерживаться от комментариев. Стоит отметить, что компания уже повышала точность срабатывания функции обнаружения аварий в обновлении iOS 16.1.2, но, видимо, этого недостаточно.
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