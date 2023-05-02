Полиция умоляет водителей купить себе AirTag. С причиной сложно поспорить

Олег

AirTag

Фото: MacRumors

Департамент полиции Нью-Йорка записал социальную рекламу AirTag. Об этом сообщает MacRumors.

Согласно источнику, полиция Нью-Йорка (NYPD) публично призывает автовладельцев приобрести себе AirTag и положить его в машину. Это происходит после волны массовых угонов авто по всей стране — в TikTok распространилось видео с эксплойтом Kia-Hyundai.

«Надежно защитите свой автомобиль, просто поместив в него Apple AirTag», — NYPD. 

Полицейские говорят, что «реалии 21 века требуют полицию 21 века», и даже записали промо-ролик, который инструктирует водителей, как выбрать наилучшее место в машине для установки AirTag. Ролик демонстрирует постановочный угон авто с AirTag внутри, который полиция быстро находит по геолокации и возвращает владельцу. «Яблочная» смарт-метка существенно ускоряет процесс поимки вора, а в некоторых случаях является единственной ниточкой, по которой на него можно выйти. 



Для Apple это является самой лучшей — и притом бесплатной — рекламой: её девайсы рекомендуются представителями власти. Более того, мэр Нью-Йорка пообещал даже предоставить 500 AirTag бесплатно для автомобилей трех районов города, в которых произошло больше всего угонов. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3069
kardigan
Ню, ню! Бесплатная рекламма , ага. Бесплатно там никто даже воздух не испортит.
Сегодня в 09:13
#
+58
Nikodimus73
Заголовок огонь!)))
Сегодня в 11:21
#
–218
NYX
Это конечно все хорошо, но не стоит надеятся, что попадется угонщик полный лох, который не использует элементарную глушилку сигнала.
Сегодня в 12:09
#
tellurian
+5070
tellurian NYX
У 2/3 угонщиков её нет.а учитывая частоту Bluetooth 2,4 ГГц , то много чего заглушит. В том числе чужое и своё.
час назад в 15:32
#
Вася Вотафаков
+5484
Вася Вотафаков
Видимо с продажами маяков все очень не айс.
18 минут назад
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