Полиция умоляет водителей купить себе AirTag. С причиной сложно поспорить

Фото: MacRumors



Департамент полиции Нью-Йорка записал социальную рекламу AirTag. Об этом сообщает MacRumors.



Согласно источнику, полиция Нью-Йорка (NYPD) публично призывает автовладельцев приобрести себе AirTag и положить его в машину. Это происходит после волны массовых угонов авто по всей стране — в TikTok распространилось видео с эксплойтом Kia-Hyundai.





«Надежно защитите свой автомобиль, просто поместив в него Apple AirTag», — NYPD.