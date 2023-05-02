Полиция умоляет водителей купить себе AirTag. С причиной сложно поспорить

Фото: MacRumors
Департамент полиции Нью-Йорка записал социальную рекламу AirTag. Об этом сообщает MacRumors.
Согласно источнику, полиция Нью-Йорка (NYPD) публично призывает автовладельцев приобрести себе AirTag и положить его в машину. Это происходит после волны массовых угонов авто по всей стране — в TikTok распространилось видео с эксплойтом Kia-Hyundai.
Департамент полиции Нью-Йорка записал социальную рекламу AirTag. Об этом сообщает MacRumors.
Согласно источнику, полиция Нью-Йорка (NYPD) публично призывает автовладельцев приобрести себе AirTag и положить его в машину. Это происходит после волны массовых угонов авто по всей стране — в TikTok распространилось видео с эксплойтом Kia-Hyundai.
«Надежно защитите свой автомобиль, просто поместив в него Apple AirTag», — NYPD.
Полицейские говорят, что «реалии 21 века требуют полицию 21 века», и даже записали промо-ролик, который инструктирует водителей, как выбрать наилучшее место в машине для установки AirTag. Ролик демонстрирует постановочный угон авто с AirTag внутри, который полиция быстро находит по геолокации и возвращает владельцу. «Яблочная» смарт-метка существенно ускоряет процесс поимки вора, а в некоторых случаях является единственной ниточкой, по которой на него можно выйти.
Для Apple это является самой лучшей — и притом бесплатной — рекламой: её девайсы рекомендуются представителями власти. Более того, мэр Нью-Йорка пообещал даже предоставить 500 AirTag бесплатно для автомобилей трех районов города, в которых произошло больше всего угонов.