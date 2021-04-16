Американец, целый месяц поджигавший церковь, был вычислен благодаря автомобилю Tesla, детищу Илона Маска. Об этом сообщает Gizmodo со ссылкой на местные СМИ.
Побуждаемый ненавистью к чернокожим людям, в течение декабря 2020 года неизвестный регулярно поджигал пресвитерианскую церковь общины Мартина Лютера Кинга-младшего — община преимущественно состоит из афроамериканцев. В результате последнего поджога 28 декабря здание было практически уничтожено, так как огонь пробрался внутрь. Но преступник не ограничивался этим, и в то же время регулярно прокалывал шины на автомобилях рядом с церковью. Как выяснилось, одной из этих машин была Tesla, по умолчанию оборудованная множеством камер и датчиков. Именно она однажды засняла поджигателя «во всей красе» — в объективы обзорных камер попало даже его лицо в высоком качестве. Дело в том, что преступник решил не только проколоть, но и украсть колеса с Tesla, на что отреагировала система безопасности — камеры в зеркалах заднего вида начали снимать происходящее сбоку машины. 44-летный Мэн Душко Вулчев неоднократно заглядывал прямо «в лицо» камере, много раз появлялся в кадре с орудиями своей мести и даже разок споткнулся рядом с авто.
Изъятые у владельца Tesla видеозаписи вкупе с данными городского видеонаблюдения помогли полностью восстановить картину происходящего. Стоит отметить, что идентифицировать личность злоумышленника удалось исключительно благодаря автомобилю Маска — только на его кадрах содержится лицо подозреваемого. Мэн Душко Вулчев, скорее всего, отправится за решетку на пару десятков лет, так как, помимо указанных деяний, за ним обнаружились неоднократные высказывания против чернокожих в духе «устранить всех ниггеров». Ему предъявлены четыре пункта обвинения, в частности, причинение ущерба имуществу религиозной общины, применение огня в совершении преступления.
Обилие камер в автомобилях Tesla неоднократно вызывало возмущение со стороны общественных организаций. В частности, Consumer Reports считает, что степень использования камер в Tesla подчеркивает необходимость более строгих правил и законов для защиты конфиденциальности потребителей. Ранее в Китае госслужащим запретили использовать автомобили Маска вблизи от военных и режимных объектов — Илон даже был вынужден прокомментировать со сцены эти обстоятельства.
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