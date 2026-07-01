Полмиллиона профессиональных продавцов «Авито» получили доступ к ИИ-ассистенту «Ави Pro»

«Продавцу на площадке приходится быть одновременно маркетологом, аналитиком и копирайтером, и в одиночку держать всё это под контролем тяжело. „Ави Pro“ берёт эту рутину на себя. Один из примеров: описание каждого второго объявления, сгенерированного с помощью „Ави Pro“, не требует доработок и продавцы используют его без правок. Так мы видим ценность ассистента, довольны результатами тестов и готовы масштабировать ассистента дальше», — отмечает Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту Авито.

Анализ статистики и эффективности объявлений

Генерация и улучшение контента (тексты, описания)

Персональные рекомендации по продвижению

Ответы на справочные вопросы по базе знаний «Авито»

«Каждый агент в реальном времени обращается к данным самой платформы: статистике объявлений, динамике спроса в категории, истории продвижения — а также к базам знаний по категориям. Это и даёт точность, которую не получить от универсального ИИ-сервиса: он не может знать, что покупатели сравнивают в конкретной категории на „Авито“ и какие объявления показывают результат у похожих продавцов. А „Ави Pro“ — знает», — подчеркивает Андрей Рыбинцев.

Технологическая платформа «Авито» масштабирует тестирование «Ави Pro» — ИИ-ассистента для профессиональных продавцов. После закрытого тестирования в течение полугода «Ави Pro» стала доступна 50% аудитории — 500 тысяч пользователей. До конца лета доступ откроют для всех профессиональных продавцов. Тестируемый ИИ-ассистент бесплатный и встроен в личный кабинет «Авито Pro».Эффективное управление продажами требует постоянного анализа большого массива данных: продавцу важно понимать, почему конкретное объявление не показывают в поиске, что в карточке товара отталкивает покупателя и стоит ли тратить бюджет на продвижение. «Ави Pro» смотрит на всю воронку продаж: от показов в поиске до контактов с покупателем — и связывает каждый этап с тем, что на него влияет: контентом, позицией в поиске, ценой или продвижением. Так становится видно, где именно теряются продажи и почему.«Ави Pro» анализирует воронку продаж сразу на двух уровнях: всего аккаунта и каждого отдельного объявления — по более чем 50 метрикам на каждом её шаге. При этом ассистент опирается сразу на два слоя данных: на данные всей платформы (цены, поведение покупателей в нише) и на данные конкретного продавца. Если универсальные ИИ-сервисы строят ответ на общих, открытых данных, то «Ави Pro» видит, что реально происходит с конкретным объявлением: на какой позиции оно стоит в поиске и попадает ли в зону, до которой покупатели в этой нише долистывают выдачу, как оно выглядит на фоне конкурентов и где теряется конверсия — вплоть до контактов и сделок. ИИ-ассистент «Авито» показывает именно тот шаг, который тормозит продажи, а не советует «в среднем по рынку».Внутри «Ави Pro» не одна модель, а мультиагентная система, которая состоит из нескольких AI-агентов. Продавец задаёт вопрос, система определяет суть задачи и передаёт её нужному агенту. Можно выделить четыре основных сценария работы:Компания продолжит растить качество AI-агентов, и рекомендации продавцам будут становиться все более точными. В будущем «Ави Pro» научится не только отвечать на вопросы продавца, но и фоном анализировать показатели аккаунта и оперативно сообщать о проблемах и точках роста. Кроме того, ассистент сможет работать со всем каталогом сразу, а не только с объявлениями по отдельности. Также «Авито» продолжает тестировать ИИ-ассистента для покупателей. Он упрощает взаимодействие с платформой и позволяет подбирать релевантные предложения по описанию задачи, разбираться в различиях между вариантами и многое другое. Согласно планам компании, в 2026 году «Авито» вложит в развитие своих ИИ-ассистентов около миллиарда рублей.