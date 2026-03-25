Полноценная замена Telegram найдена — KakaoTalk адаптируют для России

Южнокорейский мессенджер KakaoTalk стремительно набирает популярность среди россиян на фоне продолжающихся ограничений Telegram. По данным на конец марта 2026 года, приложение поднялось на второе место в рейтинге социальных сетей в российском сегменте App Store и вошло в топ-30 бесплатных приложений по количеству скачиваний. В Google Play мессенджер также доступен для установки, хотя и не выбился в топ.
Разработчики KakaoTalk намерены закрепить успех на российском рынке. В ближайшее время они планируют реализовать расширенную языковую поддержка: интерфейс переведут на русский язык, а функциональность адаптируют для новой аудитории. На данный момент приложение имеет частичную русификацию, позволяющую пользователям ориентироваться без знания корейского языка.
KakaoTalk был запущен в 2010 году и является одним из самых популярных мессенджеров в Южной Корее, где его используют более 90% владельцев смартфонов. Сервис предлагает стандартный набор функций: текстовые сообщения, аудио- и видеозвонки, обмен файлами и стикерами, групповые чаты (до 2000 участников) и каналы. У пользователей есть возможность создать до трёх отдельных профилей, привязанных к одному номеру телефона, и распределить контакты между ними.
Регистрация в мессенджере возможна с российским номером телефона, хотя процесс имеет особенности. Вместо автоматического получения SMS с кодом пользователю необходимо самостоятельно отправить сообщение на номер в Швеции; стоимость такого сообщения у российских операторов составляет около 8 рублей. При этом для доступа к некоторым функциям (монетизация каналов, создание открытых групповых чатов, игры и новостной агрегатор) потребуется верификация с южнокорейским номером и ID гражданина страны.
KakaoTalk остаётся доступным в России без каких-либо ухищрений. Приложение уже зарегистрировано Роскомнадзором как организатор распространения информации, что накладывает на него определённые обязательства в рамках российского законодательства. Эксперты отмечают, что интерес к KakaoTalk может быть временным, поскольку любой мессенджер недружественной страны потенциально подлежит ограничениям при наборе значительной аудитории.