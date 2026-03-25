Полноценная замена Telegram найдена — KakaoTalk адаптируют для России

Южнокорейский мессенджер KakaoTalk стремительно набирает популярность среди россиян на фоне продолжающихся ограничений Telegram. По данным на конец марта 2026 года, приложение поднялось на второе место в рейтинге социальных сетей в российском сегменте App Store и вошло в топ-30 бесплатных приложений по количеству скачиваний. В Google Play мессенджер также доступен для установки, хотя и не выбился в топ.

