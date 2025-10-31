Top.Mail.Ru

Полноценное приложение WhatsApp скоро появится на Apple Watch

На это намекает ряд новых функций.

Специалисты из WABetainfo сообщают, что WhatsApp для Apple Watch готовится к релизу. Стоит отметить, что речь идет именно о полноценной версии, поскольку сейчас мессенджер работает только вместе с iPhone и сильно ограничен по функциям. 

Так в «бетке» WhatsApp 25.32.10.71 для iOS нашли несколько функций, интегрированных непосредственно в часы: появились ввод и ответы на сообщения текстом, голосом, реакциями без разблокировки iPhone, изменился интерфейс приложения. Однако пользоваться новыми возможностями без привязки к смартфону по-прежнему нельзя. 

Пока приложение доступно только бета-тестерам через TestFlight. Для работы требуется watchOS 10.0 и новее. Когда WhatsApp для Apple Watch станет общедоступным — неизвестно.
