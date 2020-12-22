17 декабря в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача игр, которые обычно продаются за деньги. Каждый день сроком на сутки бесплатной становится одна игра, а главная интрига заключается в том, что до начала раздачи неизвестно, какую игру можно будет получить.
В первый день Epic Games открыла бесплатный доступ к Cities: Skylines, а за этой игрой последовали Oddworld: New 'n' Tasty, The Long Dark, Defence Grid 1 и Alien: Isolation.
Несколько дней назад пользователь Twitter с ником jovanmunja опубликовал полный список игр, которые якобы будет раздавать Epic Games. Тогда той утечке не было особого доверия, поскольку она была одной из многих, но теперь, когда часть игр из неё подтвердились, стало очевидно, что этот список вполне достоверный и нет причин не доверять инсайдеру.
22 декабря можно бесплатно получить в Epic Games Store игру Alien: Isolation, а в дальнейшем под раздачу попадут следующие тайтлы:
- Metro 2033
- Tropico 5
- Inside
- Darkest Dungeon
- My Time in Portia
- Night in the Woods
- Stranded Deep
- Solitarica
- Torchlight 2
- Jurassic World Evolution
Не исключено, что Epic Games Store может изменить этот список, но в любом случае, все эти игры не самые топовые. От компании можно было ждать раздачу чего-нибудь более интересного, ведь в прошлом она открывала доступ к таким хитам как GTA V и Civilization VI.
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