Поломка «Яндекс Станции Миди»: массовые проблемы и поддержка, как в «каменном» веке

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Один из пользователей «умной» колонки Яндекса столкнулся с, казалось бы, не самой сложной проблемой — поломкой блока питания. Оформить гарантийную замену оказалось не так-то просто. Техподдержка начала засыпать просьбами, которым не место в 2024 году.Началось все с того, что «Яндекс Станции Миди» просто перестала работать, после двух месяцев эксплуатации. Благо, мы живем в 21 первом веке, когда не обязательно топать в магазин по месту покупки, спорить с продавцами и доказывать свою правоту — все можно решить через онлайн-поддержку компании, не выходя из квартиры. Однако процесс затянулся на несколько часов.Пара минут общения в чате, и специалист принялся выяснять причину неисправности. Простым описанием все не обошлось и владельцу расписали многоступенчатый гайд по перезагрузке умной колонки. Кроме того, весь процесс необходимо записать на видео, загрузить в чат или облачные сервисы.После длительных манипуляций оператор вынес вердикт — отказал блок питания. Попытки подключить сторонний адаптер не дали никаких результатов. Проблема не такая критичная, ведь блок не нуждается в экспертизе, тем не менее требует замены по гарантии, как минимум в течение первых 6 месяцев. Но вместо отправки аксессуара через «Яндекс Лавку», как и был приобретен гаджет, компания приготовила новую череду вопросов.Стоит заметить, что Станция привязана к аккаунту «Яндекса», который, по идее, должен хранить всю информацию об устройстве. Но, не тут-то было. Оператор предложил самостоятельно вспомнить дату покупки, разыскать серийный номер, приложить дополнительные фото и видео материалы, и заполнить другие пункты формы обратной связи, коих насчитывается свыше десятка.Спустя три часа на почту пришел ответ, с просьбой вновь указать некоторые личные данные, которые уже были заполнены при отправке письма. Поддержка пообещала выслать новый адаптер, а старый предложила оставить «на память». К слову, серийник, который был якобы необходим, в итоге не потребовался.Как выяснилось ситуация не единична. Пользователи форума 4PDA также столкнулись с проблемой нерабочих аксессуаров, причем прямо из коробки. А судя по сообщениям, «Яндекс» не особо торопится устранять неисправности своих гаджетов.Некоторые из форумчан предложили хоть и шуточный, но рабочий способ избежать нудного общения в чате.Что мы имеем в сухом остатке. Действия сотрудников «Яндекс» хоть и могут быть оправданы с технической точки зрения, но со стороны покупателя, похожи на запутанную бюрократическую рутину, родом из «каменного» века. Все вышеописанное отбивает желание не только решать проблемы на расстоянии, поскольку проще обратиться в магазин, где сотрудники сами все проверят, зафиксируют, заполнят. А иные лишний раз задумаются, стоит ли приобретать продукцию отечественного бренда, зная с чем рискуют столкнуться при самых минимальных неполадках.