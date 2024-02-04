Поломка «Яндекс Станции Миди»: массовые проблемы и поддержка, как в «каменном» веке

Артем
haerhtjt.png

Один из пользователей «умной» колонки Яндекса столкнулся с, казалось бы, не самой сложной проблемой — поломкой блока питания. Оформить гарантийную замену оказалось не так-то просто. Техподдержка начала засыпать просьбами, которым не место в 2024 году.

Началось все с того, что «Яндекс Станции Миди» просто перестала работать, после двух месяцев эксплуатации. Благо, мы живем в 21 первом веке, когда не обязательно топать в магазин по месту покупки, спорить с продавцами и доказывать свою правоту — все можно решить через онлайн-поддержку компании, не выходя из квартиры. Однако процесс затянулся на несколько часов.

Пара минут общения в чате, и специалист принялся выяснять причину неисправности. Простым описанием все не обошлось и владельцу расписали многоступенчатый гайд по перезагрузке умной колонки. Кроме того, весь процесс необходимо записать на видео, загрузить в чат или облачные сервисы. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

После длительных манипуляций оператор вынес вердикт — отказал блок питания. Попытки подключить сторонний адаптер не дали никаких результатов. Проблема не такая критичная, ведь блок не нуждается в экспертизе, тем не менее требует замены по гарантии, как минимум в течение первых 6 месяцев. Но вместо отправки аксессуара через «Яндекс Лавку», как и был приобретен гаджет, компания приготовила новую череду вопросов. 

AETJUARIRTY6IKS.png

Стоит заметить, что Станция привязана к аккаунту «Яндекса», который, по идее, должен хранить всю информацию об устройстве. Но, не тут-то было. Оператор предложил самостоятельно вспомнить дату покупки, разыскать серийный номер, приложить дополнительные фото и видео материалы, и заполнить другие пункты формы обратной связи, коих насчитывается свыше десятка. 

Спустя три часа на почту пришел ответ, с просьбой вновь указать некоторые личные данные, которые уже были заполнены при отправке письма. Поддержка пообещала выслать новый адаптер, а старый предложила оставить «на память». К слову, серийник, который был якобы необходим, в итоге не потребовался.

RTJKZRTYZSKYKD.png

Как выяснилось ситуация не единична. Пользователи форума 4PDA также столкнулись с проблемой нерабочих аксессуаров, причем прямо из коробки. А судя по сообщениям, «Яндекс» не особо торопится устранять неисправности своих гаджетов.
Некоторые из форумчан предложили хоть и шуточный, но рабочий способ избежать нудного общения в чате.

3.png

Что мы имеем в сухом остатке. Действия сотрудников «Яндекс» хоть и могут быть оправданы с технической точки зрения, но со стороны покупателя, похожи на запутанную бюрократическую рутину, родом из «каменного» века. Все вышеописанное отбивает желание не только решать проблемы на расстоянии, поскольку проще обратиться в магазин, где сотрудники сами все проверят, зафиксируют, заполнят. А иные лишний раз задумаются, стоит ли приобретать продукцию отечественного бренда, зная с чем рискуют столкнуться при самых минимальных неполадках.
13
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Зачем умной колонке понадобился экран? Обзор Яндекс Станции Дуо Макс
Яндекс.Станции получили новогодний апдейт! Теперь с них можно звонить друзьям
«Яндекс» начал продавать свою самую крутую колонку — «Станция Дуо Макс». Сколько стоит и где купить?

Рекомендации

Рекомендации

Samsung отказалась обновлять OneUI для культового смартфона Galaxy. Его можно выкинуть
Wildberries вернул долгожданную кнопку, которая помогает экономить на заказах
В России создали замену Apple Pay и Google Pay, полностью независимую от iOS и Android
В России появится маркетплейс с пунктами выдачи почти в каждом доме. «Озону» и Wildberries придётся подвинуться

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4770
Carter_Mayers
Нет никакой клиентоориентированности в нынешнее время. Бизнес, который блатной и с прикрытым задом, работает как может и как умеет. Друг у самого продал Яндекс станцию (только Макс), потому что Яндекс-поддержка, тупо кормила завтраками и страдала фигней и придумывала отговорки. Хотя покупке было всего 12 дней, тоже была проблема с питанием (заменил блок и выставил на Авито). Сказал что это была его первая и последняя покупка нашего продукта, да и в принципе Смарт-колонок.
Сегодня в 16:59
#
+256
Voreland
Пипец как всё сложно 🤦🏻‍♂️
Сегодня в 17:25
#
+201
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
Когда Microsoft еще не ушла с рынка , менял их elite controller каждые пол года , по 1 звонку и диалогу на 2 минуты . На следующий день приезжал курьер забирал геимпад и через неделю приезжал еще раз и привозил новый . Все это бесплатно . С обменом техники эпл тоже никогда проблем не было . Яндекс помойка.
Сегодня в 18:32
#
S.T.A.L.K.E.R.
+553
S.T.A.L.K.E.R.
Если автор не знает, зачем нужен был серийный номер — не надо утверждать , что он не пригодился 😁😁😁
А кроме того, любая вещь подлежит экспертизе, даже блок питания 😉😉😉
Сегодня в 19:12
#
Chimone Arika
+204
Chimone Arika S.T.A.L.K.E.R.
А теперь внимательно, вдумчиво, со скриншотами ещё раз ознакомьтесь с историей переписки клиента, вкусите переживания, эмоции от потерянного времени... И сравните с одной просьбой: нажна экспертиза, тк техничсложный товар — вот адрес, привозите.
Это бы куча шустрее было... И как понял проблема ещё не решена?
Сегодня в 19:36
#
tellurian
+2663
tellurian
У Яндекса поддержка так себе. Иногда бывают просветления. У Авито самая худшая поддержка. Сталкивался не раз и только негативные эмоции.
Лучше всего у озона. Этой мой опыт.
Сегодня в 19:22
#
S.T.A.L.K.E.R.
+553
S.T.A.L.K.E.R. tellurian
Поддержу, жесткий диск 💿 WD HDD в декабре вернули без проблем и заморочек, на пункт пришел-сотруднику отдал
Через полчаса деньги капнули 😁😁😁
Сегодня в 19:41
#
GSmirnov
+618
GSmirnov
Конечно поддержка попросит доказательства. Условно любой пожилой человек может что-то не то нажать, не включить, или еще что-то сделать. Или вы считаете что я такой деловой пишу в яндекс — у меня сломалось — и они со скоростью света везет вам новую станцию? А может вы рукожоп и забыли в розетку включить. Алиэкспресс вообще по несколько месяцев рассматривает жалобы на поломки. А тут 3 часа и все, каменный век.
Сегодня в 19:34
#
0
Михаил
Я не знаю , что и как с этим адаптером , когда я купил МИДИ в м видео на второй день продаж , у нас не работала функция радиотняня, тех поддержка постоянно связывалась с нами , уточняла тоже все ньюансы , мне некоторые казались конечно не уместными , но тем не менее удаленно , они смогли программно помочь и все стало ок . Это не первый случай когда лично нам помогла поддержка Яндекс . Может там не все специалисты ?)
14 минут назад
#