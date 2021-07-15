Зафиксировано историческое событие: по данным аналитической компании SensorTower, приложение TikTok было скачано из Google Play Маркета и Apple App Store более трёх миллиардов раз. Также учитывались скачивания версии TikTok для Китая — приложения Douyin.
До сих пор отметку в 3 миллиарда установок мог преодолеть лишь Facebook, что вполне объяснимо, ведь это одна из самых старейших и популярнейших соцсетей в мире. Facebook появился в феврале 2004 года, а TikTok гораздо моложе — он был запущен летом 2018 года на основе сервиса Musical.ly.
Изначально мало кто принимал TikTok всерьёз, ведь его главное предназначение — запись коротких видео с кривляниями и цифровыми эффектами. Постепенно он перерос в социальную сеть со своими героями и звёздами с миллионами подписчиков.
TikTok заблокирован в нескольких странах мира, включая Индию, где проживает более 1,3 миллиарда человек, и если бы не это обстоятельство, у него было бы ещё больше пользователей. Кроме того, у сервиса есть возрастное ограничение, но это обстоятельство вряд ли препятствует его популярности, поскольку при регистрации можно указать любой возраст.
SensorTower также указывает, что TikTok является одним из самых прибыльных сервисов. Пользователи потратили в нём более 2,5 миллиарда долларов (примерно столько же, как в Tinder, Netflix и YouTube по отдельности). TikTok очень популярен в России. В Play Маркете и App Store он стабильно занимает верхние позиции в рейтинге скачиваний.
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