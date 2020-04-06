



Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев утвердил список онлайн-ресурсов, к которым должен быть обеспечен бесплатный доступ абонентам российских операторов связи.



В эксперименте участвуют «Ростелеком», МТС, «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «Мегафон» и «ЭР-Телеком». Они согласились обеспечивать нетарифицируемый доступ к этим ресурсам даже для абонентов с нулевым и отрицательным балансом.



В перечне содержится 391 онлайн-ресурс, в том числе социальные сети, мессенджеры, интернет-магазины, карты, телеканалы и СМИ.



Социальные сети и сообщества



1. Социальная сеть «ВКонтакте» vk.com

2. Социальная сеть «Одноклассники» ok.ru

3. Социальная сеть «Мой мир@Mail.ru» my.mail.ru

4. Социальная медиаплатформа «Мир тесен» mirtesen.ru

5. Деловая сеть «Professionali.ru» professionali.ru

6. Сервис «Яндекс Район» local.yandex.ru

7. Поиск ответов на любой вопрос «Ответы Mail.ru» otvet.mail.ru

8. Интернет-сервис обмена опытом «IRecommend.ru» irecommend.ru

9. Сервис онлайн-дневников «Живой Журнал» livejournal.com

10. Социальная сеть юристов «Закон.ру» zakon.ru

11. Сообщество «Хабр» habr.com

12. Форум для дома и дачи «Forumhouse.ru» forumhouse.ru

13. Клуб любителей дачи «7dach.ru» 7dach.ru

14. Социальная сеть отзывов «Отзовик» otzovik.com

15. Социальная сеть для женщин: материнство, красота, общение «BabyBlog» babyblog.ru

16. Портал для женщин «Леди Mail.Ru» lady.mail.ru

17. Портал для родителей «Дети Mail.Ru» deti.mail.ru

18. Портал для активных родителей «Летидор» letidor.ru

19. Сайт для настоящих и будущих мам «Бэби.ру» baby.ru

20. Образовательная социальная сеть «Nsportal.ru» nsportal.ru

21. Бесплатная юридическая консультация онлайн — 9111.ru 9111.ru

22. Сообщество автовладельцев «Drive2.ru» drive2.ru

23. Портал «Охотники.ру» ohotniki.ru

24. Рецепты блюд «RussianFood.com» russianfood.com

25. Кулинарные рецепты «Повар.ру» povar.ru

26. Кулинарная социальная сеть «Едим дома» edimdoma.ru



Электронная почта, мессенджеры и облачное хранение файлов



27. Электронная почта «Mail.ru» e.mail.ru

28. Бесплатная электронная почта «Яндекс.Почта» mail.yandex.ru

29. Сервис электронной почты «Рамблер/Почта» mail.rambler.ru

30. Облачное хранилище файлов «Облако Mail.Ru» cloud.mail.ru

31. Сервисы хранения и обмена файлами «Яндекс.Диск» disk.yandex.ru

32. Мессенджер «ICQ» icq.com

33. Мессенджер «ТамТам» tamtam.chat

34. Сервис проведения вебинаров «Вебинар.ру» webinar.ru



Погода



35. Прогноз погоды «Яндекс.Погода» yandex.ru/pogoda

36. Прогноз погоды «Gismeteo.ru» gismeteo.ru



Поиск



37. Сервис поиска «Яндекс» yandex.ru

38. Сервис поиска «Mail.ru» mail.ru

39. Сервис поиска «Рамблер» rambler.ru



Онлайн-медиа и новостные агрегаторы



40. Новостной агрегатор «Яндекс.Новости» news.yandex.ru

41. Новостной агрегатор «Новости Mail.ru» news.mail.ru

42. Новостной агрегатор «Рамблер/Новости» news.rambler.ru

43. Новостной агрегатор «СМИ2» smi2.ru

44. Новостной агрегатор «MediaMetrics» mediametrics.ru

45. Система рекомендации контента «Lentainform» lentainform.com

46. Газета «Комсомольская правда» kp.ru

47. МИА «Россия сегодня» ria.ru

48. Интернет-газета «Лента» lenta.ru

49. Издание «РБК» rbc.ru

50. Газета «Московский Комсомолец» mk.ru

51. Издание Правительства РФ «Российская газета» rg.ru

52. Интернет-газета «Газета.ру» gazeta.ru

53. Ежедневная газета «Известия» iz.ru

54. Газета «Аргументы и факты» aif.ru

55. Государственное информационное агентство «ТАСС» tass.ru

56. Интернет-канал Россия-24 vesti.ru

57. Издательский дом «Коммерсант» kommersant.ru

58. Информационный портал «Wi-fi» wi-fi.ru

59. РИА «Sm-news» sm-news.ru

60. Информационный портал «Life» life.ru

61. Сетевое издание «M24.ru» m24.ru

62. Федеральное агентство новостей «РИА ФАН» riafan.ru

63. Деловая газета «Взгляд» vz.ru

64. Информационное агентство «Интерфакс» interfax.ru

65. Развлекательный портал «7 дней» 7days.ru

66. Онлайн версия женского журнала «Телепрограмма.про» teleprogramma.pro

67. Издание «Вечерняя Москва» vm.ru

68. Издание «Woman» woman.ru

69. Издание «Cosmopolitan» cosmo.ru

70. Сайт телекомпании «НТВ» ntv.ru

71. Официальный сайт «Первый канал» 1tv.ru

72. Сетевое издание «Телеканал 360» 360tv.ru

73. Сайт телеканала «Russia Today» russian.rt.com

74. Сайт телерадиокомпании «Звезда» tvzvezda.ru

75. Сайт государственного телеканала «Россия» russia.tv

76. Сайт телеканала «ТНТ» tnt-online.ru

77. Сайт телерадиокомпании «Россия Культура» tvkultura.ru

78. Сайт Общественного телевидения России otr-online.ru

79. Сайт ТРК «Мир» mirtv.ru

80. Сайт телеканала «ТВЦ» tvc.ru

81. Сайт телеканала «Карусель» karusel-tv.ru

82. Сайт телеканала «Матч» matchtv.ru

83. Сайт телеканала «Звезда» tvzvezda.ru

84. Сайт телеканала «РЕН-ТВ» ren.tv

85. Сайт телеканала «Спас» spastv.ru

86. Сайт телеканала «Домашний» domashniy.ru

87. Сайт телеканала «СТС» ctc.ru

88. Сайт телеканала «ТВ-3» tv3.ru

89. Сайт телеканала «Пятница» friday.ru

90. Сайт телеканала «МУЗ ТВ» muz-tv.ru

91. Сайт «Вести FM» radiovesti.ru

92. Сайт телеканала «Москва» doverie-tv.ru

93. Сайт «Радио России» radiorus.ru

94. Сайт радиостанции «Маяк» radiomayak.ru



Карты, транспорт



95. Сервис «Яндекс Карты» yandex.ru/maps

96. Карты и справочники «2ГИС» 2gis.ru

97. Публичная кадастровая карта России pkk.rosreestr.ru

98. Сервис «Яндекс Расписания» rasp.yandex.ru

99. Схемы метрополитена «Яндекс.Метро» metro.yandex.ru

100. Сайт «Российские железные дороги» rzd.ru



Авто



101. Портал «Autonews» autonews.ru

102. Портал «Авторамблер» autorambler.ru

103. Портал «Автовзгляд» avtovzglyad.ru

104. Портал «Колѐса.ру» kolesa.ru



Культура, литература и искусство



105. Портал культурного наследия «Культура.рф» culture.ru

106. Журнал «Афиша» afisha.ru

107. Электронные книги «Литрес» litres.ru

108. Сервис электронных книг «MyBook» mybook.ru

109. Издательская платформа «Литрес: Самиздат» selfpub.ru

110. Стихи поэтов классиков «Rustih.ru» rustih.ru

111. Литературный портал «Стихи.ру» stihi.ru

112. Сеть любителей книг «LiveLib» livelib.ru

113. Книжный гид в мире литературы knigogid.ru

114. Лаборатория фантастики fantlab.ru

115. Журнал непрофессиональной литературы «Самиздат» samlib.ru

116. Литературный портал «Избачитальня» chitalnya.ru

117. Портал для детей и родителей «Ну-ка дети» nukadeti.ru

118. Национальный сервер современной прозы «Проза.ру» proza.ru

119. Электронная библиотека «RuLit» rulit.me

120. Онлайн библиотека русской классической литературы онлайн-читать.рф

121. Электронная библиотека «Максима Мошкова» lib.ru

122. Интернет-библиотека Алексея Комарова ilibrary.ru

123. Портал «Author today» author.today

124. Сайт «Архивы России» rusarchives.ru

125. Портал о кино и театре «Кино-театр» kino-teatr.ru

126. Национальный кинопортал «Film.ru» film.ru

127. Кинопортал «Фильм Про» filmpro.ru

128. Информационный ресурс «Кино афиша» kinoafisha.info

129. КГ-Портал kg-portal.ru

130. Портал «Артархив» artchive.ru

131. Портал по истории культуры «Арзамас» arzamas.academy

132. Сайт «Государственный академический Большой театр» bolshoi.ru

133. Сайт «Мариинский театр» mariinsky.ru

134. Сайт «Государственный Эрмитаж» hermitagemuseum.org

135. Сайт «Пушкинский музей» pushkinmuseum.art

136. Сайт «Третьяковская галерея» tretyakovgallery.ru

137. Сайт «Русский музей» rusmuseum.ru

138. Сайт «Национальная электронная библиотека» rusneb.ru

139. Информационный ресурс «Goskatalog.ru» goskatalog.ru

140. Сервис «Ar.culture.ru» ar.culture.ru

141. Государственный симфонический оркестр России gaso.ru

142. Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского bso.ru

143. Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации gosfilmofond.ru

144. Российская государственная библиотека rsl.ru

145. Музей-заповедник «Абрамцево» abramtsevo.net

146. Музей-заповедник «Александровская слобода» kreml-alexandrov.ru

147. Музей-усадьба «Архангельское» arhangelskoe.su

148. Музей-заповедник «Бородинское поле» borodino.ru

149. Музеи Московского Кремля kreml.ru

150. Исторический музей Shm.ru



Образование и обучение



151. Материалы для учителей «Инфоурок» infourok.ru

152. Сайт «Сдам ГИА» sdamgia.ru

153. Образовательный портал «Учи.ру» uchi.ru

154. Лингво-лаборатория «Amalgama-lab» amalgama-lab.com

155. Информационный ресурс «Карта слов» kartaslov.ru

156. Помощник при подготовке к урокам «Образовака» obrazovaka.ru

157. Цифровая образовательная платформа «Дневник.ру» dnevnik.ru

158. Дистанционный тренинг для школьников «Якласс» yaklass.ru

159. Издание «Мел.фм» mel.fm

160. Онлайн-школа «Фоксворд» foxford.ru

161. Информационный ресурс «Wikireading» wikireading.ru

162. Информационный ресурс «Русский язык» russkiiyazyk.ru

163. Образовательный портал «Maam.ru» maam.ru

164. Педагогическое сообщество «Урок.рф» урок.рф

165. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ «4ЕГЭ» 4ege.ru

166. Информационный ресурс «Копилка уроков» kopilkaurokov.ru

167. Сайт для учителей «Видеоуроки в интернет» videouroki.net

168. Сервис «Яндекс.Репетитор» yandex.ru/tutor

169. Сервис «Яндекс.Школа» school.yandex.ru

170. Видео-уроки школьной программы «Интернет урок» interneturok.ru

171. Информационный ресурс «История России» histrf.ru

172. Портал «Ваш Урок» vashurok.ru

173. Сайт для учителей «Учителя.com» uchitelya.com

174. Онлайн-школа английского языка «Skyeng» skyeng.ru

175. Справочник абитуриента для выбора вузов и колледжей «Поступи онлайн» postupi.online

176. Учебно-методический кабинет «Педагогическая копилка» ped-kopilka.ru

177. Конструктор сайтов для учителей «Мультиурок» multiurok.ru

178. Сервис «Яндекс Учебник» education.yandex.ru

179. Сервис «Яндекс.Учитель» education.yandex.ru/uchitel/

180. Образовательный портал «Учеба.ru» ucheba.ru

181. Университет интернетпрофессий «Нетология» netology.ru

182. Официальный сайт АО «Российский учебник» rosuchebnik.ru

183. Всероссийские дистанционные (онлайн) олимпиад mega-talant.com

184. Олимпиады для школьников olimpiada.ru

185. Сервис «Отрытое образование» openedu.ru

186. Российская электронная школа resh.edu.ru

187. Сайт ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» fipi.ru

188. Сервис цифровых технологий издательства «Просвещения» digital.prosv.ru

189. Сервис «Онлайн-курсы Образовательного центра Сириус» sirius.online

190. Сайт программы «Урок цифры» datalesson.ru

191. Сервис «Skillbox» start.skillbox.ru

192. Всероссийский интернетпедсовет «Педсовет.org» pedsovet.org

193. Учительский портал uchportal.ru

194. Сервис 1С «Образовательные программы и приложения онлайн для детей» obr.1c.ru

195. Онлайн школа будущего «Знайка» znaika.ru

196. Онлайн учебник по математике 01math.com

197. Образовательная среда нового поколения «Образовариум» obr.nd.ru

198. Сайт с материалами по произведениям школьной программы по литературе с 1 по 11 классы rulit.online

199. Каталог мероприятий для школьников inlearno.ru

200. Маркетплейс образовательных услуг «Элемент» elducation.ru

201. Онлайн сервис самопроверки знания myskills.ru

202. Всероссийский открытый урок, проект по ранней профориентации школьников «ПроеКТОриЯ» proektoria.online

203. Сайт национальной сборной WorldSkills Russia worldskills.ru

204. Профориентационный портал «Билет в будущее» bilet.worldskills.ru

205. Единый федеральный портал дополнительного профессионального педагогического образования dppo.edu.ru

206. Медиатека «ИД Просвещения» media.prosv.ru

207. Библиотека Московской электронной школы uchebnik.mos.ru

208. Платформа для проведения Олимпиад и курсов «Олимпиум» olimpium.ru

209. Образовательная платформа «Lecta» lecta.rosuchebnik.ru

210. Портал «Мобильное Электронное Образование» (МЭО) mob-edu.ru

211. Сервисы доступа к электронному дневнику по отдельному списку

212. Городской методический центр (Москва) mosmetod.ru

213. Федеральный портал российского образования edu.ru



Здоровье и здоровый образ жизни



214. Сервис «Яндекс.Здоровье» health.yandex.ru

215. Сервис «Аpteka.ru» apteka.ru

216. Информационный ресурс «Про докторов» prodoctorov.ru

217. Сервис «Vidal» vidal.ru

218. Сервис «Asna» asna.ru

219. Информационный ресурс «Medikforum» medikforum.ru

220. Сервис «Mail.ru. Здоровье» health.mail.ru

221. Интернет-аптека «Eapteka» eapteka.ru

222. Информационный сервис «Calorizator» calorizator.ru

223. Энциклопедия лекарств «Rlsnet.ru» rlsnet.ru

224. Информационный ресурс «Medside» medside.ru

225. Сервис «Uteka» uteka.ru

226. Информационный ресурс «Medportal» medportal.ru

227. Сервис «Aptekamos» aptekamos.ru

228. Информационный ресурс «Zdorovieinfo» zdorovieinfo.ru

229. Сервис «Medihost» medihost.ru

230. Информационный ресурс «Meduniver» meduniver.com

231. Сервис отзывов о врачах и больницах «Med-otzyv» med-otzyv.ru

232. Сервис «Medelement» medelement.com

233. Информационный ресурс «Health-diet» health-diet.ru

234. Сервис «ДокДок» docdoc.ru

235. Сервис «Doctis» doctis.ru

236. Сайт «Стопкоронавирус» стопкоронавирус.рф

237. Сервис «Onlinedoctor» onlinedoctor.ru

238. Сервис для заботы о здоровье «Здоровье.ру» zdorovie.ru

239. Велнес-портал «Живи» jv.ru

240. Медицинский портал «Medwords» medwords.ru

241. Врачебный журнал о сердечно-сосудистых заболеваний «СосудИнфо» sosudinfo.ru

242. Медицинский интернет портал «Medsovet.info» medsovet.info

243. Сервер бесплатных медицинских консультаций consmed.ru

244. Портал «Врачи РФ» vrachirf.ru

245. Портал «Medlinks» medlinks.ru

246. Портал «Healthperfect.ru» healthperfect.ru

247. Издание «Medical Insider» medicalinsider.ru

248. Сервис онлайн-консультаций с врачом docplus.ru

249. Справочник лекарств «Подробно о лекарствах» medi.ru

250. Сервисы онлайн-записи к врачу по отдельному списку



Наука



251. Сервис «КиберЛенинка» cyberleninka.ru

252. Информационный ресурс «N+1» nplus1.ru

253. Сайт издательства «Молодой ученый» moluch.ru

254. Сайт научной электронной библиотеки elibrary.ru

255. Издание «Naked-science.ru» naked-science.ru

256. Издание «Indicator» indicator.ru

257. Издание «Hi-news» hi-news.ru

258. Информационный ресурс «Nauka.club» nauka.club

259. Издание «Наука и жизнь» nkj.ru

260. Издание «Вокруг света» vokrugsveta.ru

261. Информационный ресурс Хumuk.ru» xumuk.ru

262. Информационный ресурс «Научные Статьи.Ру» nauchniestati.ru

263. Издание «Элементы» elementy.ru

264. Информационный ресурс «Ekovolga.com» ekovolga.com

265. Издание «Популярная механика» popmech.ru

266. Издание «Как и почему» kipmu.ru

267. Издание «National Geographic Russia» nat-geo.ru

268. Сайт издательства «СибАК» sibac.info

269. Издание «Spacegid» spacegid.com

270. Издание «Ин-Спейс.ру» in-space.ru

271. Сайт Русского географического общества rgo.ru

272. Сайт Федерального института промышленной собственности fips.ru

273. Информационный ресурс «Наука и техника» vseonauke.com

274. Университет без границ distant.msu.ru

275. Онлайн образование Финансового университета online.fa.ru

276. Просветительский проект «Лекториум» lektorium.tv

277. Портал дистанционных образовательных технологий СПБПУ Петра Великого lms.spbstu.ru

278. Электронный университет Томского государственного университета moodle.tsu.ru



Спорт



279. Информационный ресурс «Чемпионат.com» championat.com

280. Сервис «Яндекс Спорт» yandex.ru/sport

281. Информационный ресурс «Sport-express.ru» sport-express.ru

282. Информационный ресурс «Sportbox.ru» sportbox.ru

283. Информационный ресурс «Sport24.ru» sport24.ru

284. Информационный ресурс «Sportmail.ru» sportmail.ru

285. Информационный ресурс «Sport.ru» sport.ru

286. Информационный ресурс «Sportrbc.ru» sportrbc.ru

287. Информационный ресурс «Sportsdaily.ru» sportsdaily.ru

288. Информационный ресурс «Soccer.ru» soccer.ru

289. Информационный ресурс «Sovsport.ru» sovsport.ru

290. Информационный ресурс «Nevasport.ru» nevasport.ru

291. Информационный ресурс «Oum.ru» oum.ru

292. Информационный ресурс «Allhockey.ru» allhockey.ru

293. Информационный ресурс «Fighttime.ru» fighttime.ru

294. Информационный ресурс «F1news.ru» f1news.ru

295. Информационный ресурс «Livesport.ru» livesport.ru

296. Информационный ресурс «Fitseven.ru» fitseven.ru

297. Информационный ресурс «Rusbiathlon.ru» rusbiathlon.ru

298. Сайт Континентальной хоккейной лиги khl.ru

299. Интернет-портал «Советский спорт» sovsport.ru



Государственные органы и сервисы



300. Официальное сайт Президента России kremlin.ru

301. Официальный сайт Правительства Российской Федерации government.ru

302. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации council.gov.ru

303. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации duma.gov.ru

304. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации vsrf.ru

305. Официальный сайт Федеральных арбитражных судов Российской Федерации arbitr.ru

306. Портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации gosuslugi.ru

307. Официальный интернетпортал правовой информации pravo.gov.ru

308. Единая информационная система в сфере закупок zakupki.gov.ru

309. Картотека арбитражных дел kad.arbitr.ru

310. ГАС РФ «Правосудие» sudrf.ru

311. Официальный интернетпортал правовой информации pravo.gov.ru

312. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации nalog.ru

313. Официальный сайт МЧС России mchs.gov.ru

314. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации fssprus.ru

315. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации pfrf.ru

316. Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru

317. Официальный сайт МВД России mvd.ru

318. Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации mil.ru

319. Официальный сайт Роспотребнадзора rospotrebnadzor.ru

320. Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации rosminzdrav.ru

321. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации cbr.ru

322. Официальный сайт Росстата gks.ru

323. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации fss.ru

324. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации sledcom.ru

325. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации genproc.gov.ru

326. Центральная избирательная комиссия РФ cikrf.ru

327. Министерство культуры РФ Mkrf.ru

328. Министерство образования и науки РФ minobrnauki.ru

329. Министерство просвещения РФ edu.gov.ru



Справочные системы



330. Информационно-справочная система поиска по федеральному и региональному законодательству «Консультант Плюс» consultant.ru

331. Информационно-справочная система поиска по федеральному и региональному законодательству «Гарант» garant.ru

332. Профессиональные справочные системы «Кодекс» kodeks.ru

333. Информационно-справочная система поиска по федеральному и региональному законодательству «Sudact» sudact.ru



Работа и карьера



334. Портал «HeadHunter» hh.ru

335. Портал «Работа.ру» rabota.ru

336. Портал «Superjob» superjob.ru

337. Система поиска работы «Яндекс.Работа» rabota.yandex.ru

338. Сервис поиска работы «Работа в России» trudvsem.ru



Финансы



339. Сервис «Яндекс.Деньги» money.yandex.ru

340. Официальный сайт АО «Альфа-банк» alfabank.ru

341. Официальный сайт АО «Газпромбанк» gazprombank.ru

342. Официальный сайт АО «Московский кредитный банк» mkb.ru

343. Официальный сайт АО «Сбербанк» sberbank.ru

344. Официальный сайт АО «ВТБ» vtb.ru

345. Официальный сайт АО «Открытие» open.ru

346. Официальный сайт АО «Промсвязьбанк» psbank.ru

347. Официальный сайт АО «Райффайзенбанк» raiffeisen.ru

348. Официальный сайт АО «Росбанк» rosbank.ru

349. Официальный сайт АО «Россельхозбанк» rshb.ru

350. Официальный сайт АО «ЮниКредит Банк» unicreditbank.ru

351. Официальный сайт АО «Почта Банк» pochtabank.ru



Доставка



352. Сервис доставки «Utkonos» utkonos.ru

353. Сервис доставки «Delivery-club» delivery-club.ru

354. Сервис доставки «Sbermarket» sbermarket.ru

355. Сервис «Eda.yandex» eda.yandex.ru

356. Официальный сайт АО «Почта России» pochta.ru



Агрегаторы и маркетплейсы



357. Сервис выбора товаров и места их покупки «Яндекс.Маркет» market.yandex.ru

358. Интернет-магазин «Wildberries» wildberries.ru

359. Интернет-магазин «Ozon» ozon.ru

360. Интернет-магазин «Aliexpress.ru» aliexpress.ru

361. Интернет-магазин «Беру» beru.ru

362. Маркетплейс «Tiu.ru» tiu.ru

363. Маркетплейс «Онлайнтрейд.ру» onlinetrade.ru

364. Автомобильный портал «Авто.ру» auto.ru

365. Автомобильный портал «Дром» drom.ru

366. Сервис поиска недвижимости «ЦИАН» cian.ru

367. Акции и скидки в магазинах «Едадил» edadeal.ru

368. Финансовый супермаркет банковских, страховых и инвестиционных продуктов «Banki.ru» banki.ru

369. Поиск услуг «Zoon.ru» zoon.ru

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