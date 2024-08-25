Получаем бесплатную медаль и стикеры для Apple Watch! Как получить ачивку на iPhone за 1 минуту

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Сегодня, 25 августа, компания Apple проводит специальный челлендж, приуроченный к Национальному дню парков. Владельцы Apple Watch могут получить специальные награды за короткое и простое задание.Забрать эксклюзивную медаль можно за любую тренировку длительностью 20 минут или более. Через несколько минут после её завершения, вы получите уведомление о новом достижении. Если не получилось, смените в настройках iPhone регион на США, а после получения награды, верните обратно.Вместе с уникальными медалями пользователи Apple Watch получили новые анимированные стикеры, которые можно использовать в iMessage и FaceTime.Если вы вдруг пропустили дату, или просто лень вставать с дивана, переведите дату на сопряжённом iPhone на 25 августа 2024 года, зайдите в «Здоровье» > «Обзор» > «Активность» > «Тренировки» и добавьте «Бег» длительностью 20+ минут. Перезагрузите часы, получите медальку и верните текущую дату в настройках смартфона.