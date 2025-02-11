Получить кредит теперь будет очень сложно и долго. Всё из-за нового закона Госдумы

Государственная Дума России приняла закон о «периоде охлаждения» при оформлении кредита. Среди прочего, он предусматривает ответственность финансовых организаций за судьбу выданных ими средств.
«Ранее мы с вами обсуждали случаи, когда граждан, особенно пенсионеров, под разными предлогами вынуждают взять в кредит внушительную сумму денег. Путем обмана и злоупотребления доверием убеждают людей перевести или передать их преступникам», — Вячеслав Володин.
Помимо наобходимости для заемщков ждать свои деньги двое суток, закон, по словам Володина, предусматривает ответственность и для финансовых компаний. Каждый банк и микрофинансовая организация в момент выдачи денег должны проводить дополнительную проверку на предмет мошенничества. Если они «проморгают» обман, заемщик будет освобожден от обязанности выплачивать долг.
Скорее всего, банки теперь захотят обезопасить себя от убытков и введут дополнительные неудобные препятствия для выдачи кредита. Получить деньги в долг теперь будет гораздо дольше и сложнее. Мошенники со своей стороны, несомненно, тоже постараются обойти запрет.