Получить кредит теперь будет очень сложно и долго. Всё из-за нового закона Госдумы

Олег

Фото сгенерировано Grok


Государственная Дума России приняла закон о «периоде охлаждения» при оформлении кредита. Среди прочего, он предусматривает ответственность финансовых организаций за судьбу выданных ими средств.

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Согласно «Коммерсанту», законопроект о защите граждан от мошенников был принят Госдумой во втором и третьем чтениях. Теперь даже в случае одобрения кредита гражданин не сможет сразу воспользоваться деньгами. Подождать придется 4 часа при сумме 50-200 тысяч рублей, либо 48 часов если кредит крупнее.

«Ранее мы с вами обсуждали случаи, когда граждан, особенно пенсионеров, под разными предлогами вынуждают взять в кредит внушительную сумму денег. Путем обмана и злоупотребления доверием убеждают людей перевести или передать их преступникам», — Вячеслав Володин. 

Помимо наобходимости для заемщков ждать свои деньги двое суток, закон, по словам Володина, предусматривает ответственность и для финансовых компаний. Каждый банк и микрофинансовая организация в момент выдачи денег должны проводить дополнительную проверку на предмет мошенничества. Если они «проморгают» обман, заемщик будет освобожден от обязанности выплачивать долг.

Скорее всего, банки теперь захотят обезопасить себя от убытков и введут дополнительные неудобные препятствия для выдачи кредита. Получить деньги в долг теперь будет гораздо дольше и сложнее. Мошенники со своей стороны, несомненно, тоже постараются обойти запрет. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Tigrolik
+760
Tigrolik
Да просто ставки еще выше задерут.
час назад в 17:22
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tellurian
+2148
tellurian
Хороший закон. Теперь будем смотреть как он будет работать. Со временем дополнят и улучшат.
51 минуту назад
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