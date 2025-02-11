Получить кредит теперь будет очень сложно и долго. Всё из-за нового закона Госдумы

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Государственная Дума России приняла закон о «периоде охлаждения» при оформлении кредита. Среди прочего, он предусматривает ответственность финансовых организаций за судьбу выданных ими средств.

«Ранее мы с вами обсуждали случаи, когда граждан, особенно пенсионеров, под разными предлогами вынуждают взять в кредит внушительную сумму денег. Путем обмана и злоупотребления доверием убеждают людей перевести или передать их преступникам», — Вячеслав Володин.