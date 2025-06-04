Получить скидку 25% на любой товар OZON стало гораздо проще. Пользуйтесь!

Олег

OZON


Популярный маркетплейс OZON начал начислять баллы за отзывы моментально без длительного ожидания. Ранее для их получения требовались минимум 14 дней.

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Напомним: баллы за отзывы OZON можно тратить на любые товары, оплатить ими можно до 25% от итоговой стоимости в корзине. Получить баллы можно, если заказать товар с шильдиком «баллы за отзывы» и оставить отзыв с фото или видео в течение 5 дней после вручения товара. До сих пор маркетплейс «выдерживал» отзыв 14 дней, а потом начислял баллы, но сейчас всё изменилось.

Теперь баллы OZON поступают на баланс аккаунта почти сразу после оставления отзыва. Проходит буквально несколько минут, отзыв проверяется на соответствие правилам и публикуется — баллы появляются на балансе и их сразу можно тратить.

OZON

Нововведение нигде не публиковалось, но уже проверено на трех аккаунтах OZON в нашей семье: баллы приходят мгновенно после публикации отзывов. Судя по отзывам в сети, у некоторых пользователей баллы и раньше приходили быстро, но в основном OZON начислял их спустя 14 дней. Любопытно, что на акционных страницах маркетплейса по-прежнему указаны старые правила про ожидание 14 дней. 

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