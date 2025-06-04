Получить скидку 25% на любой товар OZON стало гораздо проще. Пользуйтесь!

Популярный маркетплейс OZON начал начислять баллы за отзывы моментально без длительного ожидания. Ранее для их получения требовались минимум 14 дней.
Теперь баллы OZON поступают на баланс аккаунта почти сразу после оставления отзыва. Проходит буквально несколько минут, отзыв проверяется на соответствие правилам и публикуется — баллы появляются на балансе и их сразу можно тратить.
Нововведение нигде не публиковалось, но уже проверено на трех аккаунтах OZON в нашей семье: баллы приходят мгновенно после публикации отзывов. Судя по отзывам в сети, у некоторых пользователей баллы и раньше приходили быстро, но в основном OZON начислял их спустя 14 дней. Любопытно, что на акционных страницах маркетплейса по-прежнему указаны старые правила про ожидание 14 дней.