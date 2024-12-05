Получить услуги МФЦ теперь можно без паспорта

Артем


Для подтверждения личности достаточно взглянуть на камеру.

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В России запущен сервис обслуживания в МФЦ на базе государственной Единой биометрической системы. Первыми участниками теста стали жители Челябинска. Для идентификации используют камеры — сохраняют данные о гражданах, а при повторном обращении вводят их автоматически. После успешной регистрации в базе, приносить с собой паспорт будет необязательно. 

Новый метод ускорит обслуживание в МФЦ, однако не является обязательным и будет работать вместе с приемом по паспорту. Изменить или удалить свои данные можно на портале «Госуслуг». 

До конца года проект обещают запустить в Липецкой и Ленинградской областях. А после успешного тестирования сервис развернут и на другие регионы страны.
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Источник:
RG RU
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Комментарии

samOsebe
+589
samOsebe
Спасибо, нет.
Сегодня в 12:02
#
Vladi Leo
+4
Vladi Leo
Тотальная слежка.
час назад в 13:31
#
tellurian
+2054
tellurian Vladi Leo
Я боюсь больше не слежки, а кражи и использования данных против конкретного человека.
час назад в 13:51
#
YABLOKOFON
+345
YABLOKOFON
Обойдусь спасибо )
час назад в 13:51
#

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