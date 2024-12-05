Получить услуги МФЦ теперь можно без паспорта





Для подтверждения личности достаточно взглянуть на камеру. Для подтверждения личности достаточно взглянуть на камеру. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В России запущен сервис обслуживания в МФЦ на базе государственной Единой биометрической системы. Первыми участниками теста стали жители Челябинска. Для идентификации используют камеры — сохраняют данные о гражданах, а при повторном обращении вводят их автоматически. После успешной регистрации в базе, приносить с собой паспорт будет необязательно.Новый метод ускорит обслуживание в МФЦ, однако не является обязательным и будет работать вместе с приемом по паспорту. Изменить или удалить свои данные можно на портале «Госуслуг».До конца года проект обещают запустить в Липецкой и Ленинградской областях. А после успешного тестирования сервис развернут и на другие регионы страны.