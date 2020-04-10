Интернет-магазин BZFuture проводит пасхальную распродажу и предлагает получить Windows 10 Pro бесплатно в нагрузку при покупке лицензии на любой антивирус или другое полезное ПО.
На этой распродаже можно очень выгодно приобрести ключи для антивирусных решений Avira, Kaspersky и Avast. Кроме того, в каталог BZFuture была добавлена программа AOMEI Partition Assistant Pro 8.6 Edition, к возможностям которой относится расширенное управление дисковыми накопителями в компьютере. AOMEI Partition Assistant поддерживает любые современные средства хранения данных, включая флешки, HDD, SSD и RAID-массивы.
Кстати, AOMEI Partition Assistant продаётся на официальном сайте разработчика почти в два раза дороже — за 39,95 доллара.
🔥 AOMEI Partition Assistant Pro 8.6 Edition (+ Win 10 Pro) — $20.32
🔥 AOMEI Backupper Professional 5.6 Edition (+ Win 10 Pro) — $30.83
Главные возможности AOMEI Partition Assistant:
- Миграция ОС на SSD/HDD: для многих пользователей SSD, эта технология может помочь перенести ОС на SSD и сохранить оригинальную систему.
- Восстановление потерянных или удаленных разделов за несколько шагов.
- Ускорение работы дисков при прочтении и записи данных, особенно SSD.
- Создание загрузочных дисков: выполняет безопасное управление разделами диска в режиме WinPE и загрузка с CD, DVD, флеш-памяти USB.
- Перезапись с главного загрузочного диска на испорченный жесткий диск MBR для простого восстановления.
- Конвертация с диска GPT на MBR и обратно без потери данных.
- Создание, удаление, форматирование, копирование, уничтожение, восстановление разделов Ext2/Ext3 в Linux.
- Изменение типа разделов и серийного номера.
- Создание динамических разделов диска: установка зеркальных томов на Windows для устойчивости к ошибкам.
- Удаление и форматирование разделов с файловыми системами FAT или NTFS.
- Изменение размеров и местоположения динамических дисков, без потери данных.
- Сокращение динамических разделов для использования максимального пространства на диске.
- Расширение динамической системы и объема загрузок для оптимальной работы компьютера.
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