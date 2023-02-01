Пользователь AirTag потерял свой кошелек с меткой внутри. Угадайте, что он нашел

В сети рассказали грустную историю владельца Apple AirTag, который попытался найти утерянный кошелек с меткой внутри. Об этом написали в Digital Trends.
Согласно источнику, мужчина по имени Джон Льюис положил AirTag в свой кошелек, чтобы найти его в случае пропажи. Как ни странно, но его предусмотрительность пригодилась довольно скоро: Джон летел в самолете American Airlines и случайно оставил бумажник на сиденье.
Парень не растерялся: раз AirTag в кошельке, значит его можно быстро отследить и вернуть себе. Он открыл «Локатор» и увидел, как его бумажник летит в другой город. Джон связался с сотрудниками авиакомпании и попросил их найти кошелек в самолете. В последующие дни он с замиранием сердца наблюдал, как AirTag посетил 35 городов вместе с самолетом.
Экипаж American Airlines так и не нашел кошелек, и парень недоумевал: как можно не заметить такой предмет на сиденье?! Тем более, что AirTag четко показывал — он находится на борту.
Наконец спустя несколько дней Джон получил сообщение о находке. Сотрудники American Airlines, в очередной раз «прочёсывая» салон самолета, нашли… метку AirTag, которая была засунута под сиденье. Кошелька и след простыл. Получается, что метка помогла владельцу найти саму себя.
На момент публикации неизвестно, кто забрал кошелек — пассажир самолета или член экипажа. Можно предположить, что вор знал, что такое AirTag и как она работает, потому что не забрал метку с собой, а оставил в самолете. Для Джона результат один: теперь ему придется аннулировать все банковские карты и перевыпускать личные документы и удостоверения.
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