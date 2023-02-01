Пользователь AirTag потерял свой кошелек с меткой внутри. Угадайте, что он нашел

Олег

AirTag


В сети рассказали грустную историю владельца Apple AirTag, который попытался найти утерянный кошелек с меткой внутри. Об этом написали в Digital Trends.

Согласно источнику, мужчина по имени Джон Льюис положил AirTag в свой кошелек, чтобы найти его в случае пропажи. Как ни странно, но его предусмотрительность пригодилась довольно скоро: Джон летел в самолете American Airlines и случайно оставил бумажник на сиденье.

Парень не растерялся: раз AirTag в кошельке, значит его можно быстро отследить и вернуть себе. Он открыл «Локатор» и увидел, как его бумажник летит в другой город. Джон связался с сотрудниками авиакомпании и попросил их найти кошелек в самолете. В последующие дни он с замиранием сердца наблюдал, как AirTag посетил 35 городов вместе с самолетом.

Экипаж American Airlines так и не нашел кошелек, и парень недоумевал: как можно не заметить такой предмет на сиденье?! Тем более, что AirTag четко показывал — он находится на борту.

Наконец спустя несколько дней Джон получил сообщение о находке. Сотрудники American Airlines, в очередной раз «прочёсывая» салон самолета, нашли… метку AirTag, которая была засунута под сиденье. Кошелька и след простыл. Получается, что метка помогла владельцу найти саму себя.

На момент публикации неизвестно, кто забрал кошелек — пассажир самолета или член экипажа. Можно предположить, что вор знал, что такое AirTag и как она работает, потому что не забрал метку с собой, а оставил в самолете. Для Джона результат один: теперь ему придется аннулировать все банковские карты и перевыпускать личные документы и удостоверения.

Ранее мы рассказали, к чему может привести отслеживание своей собаки с AirTag на ошейнике

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Digital Trends
Cсылки по теме:
Приложение «Локатор» на macOS Ventura наконец довели до ума
Для Apple AirPods найдено необычное применение. Возьмите на заметку
AirTag помог найти угнанный автомобиль. Самый полезный девайс Apple?
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

«Яндекс» выпустил банковское приложение
Представлен новый музыкальный формат. Mp3 больше не нужен
Sony PlayStation 5 сливают по рекордно низкой цене на распродаже 11.11 на AliExpress
«Яндекс Такси» придумало, как сделать поездки дешевле на 20%. Водителям это не нравится — они хитрят, чтобы брать в разы дороже

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Lord
+541
Lord
Была бы меньше метка. А так, дураков уже нет, все знают.
10 минут назад
#
tellurian
+4994
tellurian
Надо было под подкладку прятать. А так смешно 😝
46 секунд назад
#
Купить рекламу