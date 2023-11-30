Пользователей Wildberries возмутили новые расценки на возврат товаров

Александр


Wildberries поднял стоимость возврата товаров в некоторых российских регионах. В частности, подорожание заметили жители Ханты-Мансийском автономного округа, что вызвало у них недовольство, пишет сайт Ura.ru.

Прежде возврат товара, оказавшегося ненужным, обходился в 100 рублей, а теперь за то же самое приходится платить 200, а то и 300 рублей. Для недорогих вещей плата за возврат чуть ли не превышает цены на сами товары.

Нужно отметить, что подорожал возврат не всех товаров. Часть из них можно вернуть бесплатно, а за некоторые по-прежнему списывается 100 рублей. Ранее Генпрокуратура провела проверку Wildberries и обязала маркетплейс внести около двадцати изменений в правила, регулирующие взаимодействие с продавцами и покупателями. Та же проверка подтвердила правомочность взимания плату за возврат, но только в некоторых случаях.

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Комментарии

st00p1dm0nkey
+4125
st00p1dm0nkey
Ну люди привыкли заказать 100 позиций и забрать из них 20, а остальное оставить, вот отсюда и результат.
По шмоткам понятно, что мерить нужно, подходит/не подходит и прочее. Но я наблюдал коробки всякого барахла из которых доставали пару предметов, остальное не нужно. Зачем заказывала? А товар, это логистика, место в транспорте и прочее.
И потом сейчас новый год скоро, даже боюсь представить эти цифры и схемы доставок, возвратов и прочего.
По мне всё логично 🤷‍♂️
Сегодня в 09:52
#
+209
Виктор Пересвет st00p1dm0nkey
Но ведь стоимость доставки маленькой посылки должна бы меньше стоить, разве нет? А за большую посылку — больше. Почувствовал себя почтальоном Печкиным)))
Сегодня в 10:52
#
st00p1dm0nkey
+4125
st00p1dm0nkey Виктор Пересвет
Вполне так, но думаю там ещё может быть много нюансов.
В целом уверен, что если взять клиента вб и посадить в кресло отвечающего за данную «услугу», то он тут же начнёт кивать, что всё не просто правильно, а даже в убыток маркетплейсу 😉
Сегодня в 11:29
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