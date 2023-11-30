Пользователей Wildberries возмутили новые расценки на возврат товаров

Wildberries поднял стоимость возврата товаров в некоторых российских регионах. В частности, подорожание заметили жители Ханты-Мансийском автономного округа, что вызвало у них недовольство, пишет сайт Ura.ru.
Прежде возврат товара, оказавшегося ненужным, обходился в 100 рублей, а теперь за то же самое приходится платить 200, а то и 300 рублей. Для недорогих вещей плата за возврат чуть ли не превышает цены на сами товары.
Нужно отметить, что подорожал возврат не всех товаров. Часть из них можно вернуть бесплатно, а за некоторые по-прежнему списывается 100 рублей. Ранее Генпрокуратура провела проверку Wildberries и обязала маркетплейс внести около двадцати изменений в правила, регулирующие взаимодействие с продавцами и покупателями. Та же проверка подтвердила правомочность взимания плату за возврат, но только в некоторых случаях.
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