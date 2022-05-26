Вирусы Windows GoodWill

Новый вирус для Windows шифрует ваши файлы и выдвигает очень странные требования. Такого шантажа вы еще не видели

Олег

Вирусъ


По всему миру появляется всё больше жалоб на странный вирус-шифровальщик GoodWill, который «строит из себя» Робин Гуда. Об этом рассказали в издании xaker.ru.

Согласно источнику, малварь обнаружили эксперты CloudSek. Вирус под названием GoodWill поначалу действует как классический шифровальщик: он попадает на компьютер, заражает его и выжидает 722 секунды, чтобы не привлечь внимание антивирусного софта. После этого он приступает к шифрованию всего, что встречает на накопителе компьютера. К слову, для этого вирус использует алгоритм AES_Encrypt.

Удивительные вещи начинаются уже потом. Когда пользователь открывает информационный файл, сгенерированный малварью, он видит там совершенно необычные требования. Чтобы получить расшифровку файлов на компьютере, жертва должна сделать что-то из этого списка:
  • пожертвовать бездомным новую одежду,
  • отвести не менее пяти детей из неблагополучных семей в Dominos Pizza, Pizza Hut или KFC и накормить их,
  • помочь материально тем людям, кто нуждается в срочной медицинской помощи, но не имеет достаточно средств для лечения.
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Любое из этих действий нужно зафиксировать на диктофон или видеокамеру, после чего опубликовать материалы в своих соцсетях, либо отправить их оператору GoodWill. В завершение жертве вируса придется написать в свои соцсети пост о том, как благодаря вирусу GoodWill он стал добрым человеком.

Когда операторы малвари проверят подлинность предоставленных материалов, пользователь получит набор для дешифрования: он включает в себя утилиту-дешифратор, файл с паролями и видеоурок по процессу. 



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Источник:
xaker.ru
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Комментарии

+78
itsMadMikey
Уже интересно 😁
38 минут назад
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