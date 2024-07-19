Пользователи Android готовятся к «большой чистке» со стороны Google

Олег

Android


Компания Google готовится проредить собственный магазин приложений Play Store. Всё ради того, чтобы подтянуть пользовательский опыт.

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Согласно The Verge, Google ужесточает минимальные требования к качеству сторонних приложений, разработчики которых хотят размещать их в Play Store. Новые правила коснутся как будущих релизов, так и уже опубликованных в магазине приложений. К уже существующему запрету на публикацию приложений «которые не отвечают, не устанавливаются, зависают или иным образом функционируют ненормально», добавляется еще один:

«Приложения, демонстрирующие ограниченную функциональность и контент — например, текстовые приложения, приложения с одним обоями или те, которые буквально не предназначены для выполнения каких-либо действий — больше не будут разрешены в Play Store с 31 августа». 

По словам самой Google, новые правила вводятся, чтобы «привлекать пользователей с помощью качественного софта». В 2023 году компания уже провела масштабную чистку и удалила около 2,28 млн приложений, а после 31 августа 2024 грядет второй этап очищения Play Store от спама и некачественно сделанного софта. 

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Источник:
The Verge
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