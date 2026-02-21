Пользователи Android массово лишаются суперполезного приложения по всему миру





Компания Google решила полностью отказаться от приложения «Погода» на смартфонах с Android. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, на всех Android-девайсах в ближайшее время перестанет запускаться нативное погодное приложение от Google. Вместо него теперь будет открываться стилизованная страница поисковика с прогнозом погоды. У некоторых пользователей иконка «Погода» уже перестала открывать приложение, вместо него они видят поиск Google и оповещение типа: «Страница погоды перемещена».Нововведение не коснется собственных погодных приложений других брендов, которые работают внутри сторонних оболочек. А со штатной утилитой Google Weather придется окончательно попрощаться.