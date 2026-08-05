Пользователи Android прощаются с функцией, которая радовала их долгие годы

Google решила окончательно отказаться от старого Google Assistant на смартфонах и планшетах. Об этом пишет 9to5Google.Согласно источнику, отключение сервиса начнется 4 сентября, хотя сам процесс может затянуться на несколько недель. С этого момента пользователям Android станет доступен только новый помощник Gemini.Ограничения затронут не только мобильные устройства. Полноценно использовать привычного ассистента больше не получится на умных часах, наушниках и в автомобилях с системой Android Auto. При этом в машинах, где Google Assistant встроен изначально, он продолжит работать.Пока что нововведения не касаются умных колонок, телевизоров и дисплеев. Разработчики обещают позже перевести и эти устройства на новую систему, чтобы сделать переход максимально комфортным и незаметным для пользователей.Как замена Google Assistant произойдёт на устройствах в России, пока неясно. Официально Gemini не работает в нашей стране.