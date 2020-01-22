В 2019 году пользователи сервиса для размещения объявлений «Авито» стали меньше интересоваться техникой. Чаще всего россияне искали квартиры, велосипеды и дома.



Аналитики сервиса проанализировали поисковые запросы пользователей за 2019 год и сравнили их с запросами 2018 года.





«Квартира в очередной раз стала самым популярным поисковым запросом. Также в прошлом году россияне активно искали дома», — рассказали в «Авито».



Поисковый запрос «дома» в 2018 году находился на шестом месте. Популярнее этой категории были «велосипеды», они занимали второе место. Также пользователи активнее интересовались обстановкой жилища, чем в 2018 году: запрос «диван» поднялся в рейтинге на шесть позиций, а «кровати» заняли 12-е место. На пятом месте топа разместился «телефон».



Представители сервиса отмечают, что снизилась популярность техники для дома. Холодильники и телевизоры опустились в рейтинге на два пункта, заняв шестое и десятое место. Помимо этого, в «Авито» отметили снижение интереса россиян к автомобилям.



Неизменной осталась позиция «работа» — седьмая строчка. Несмотря на это, из рейтинга вылетел запрос связанный с поиском работы «водитель», который ранее занимал 12 место по количеству запросов.





