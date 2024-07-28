Пользователи Авито охотнее всего оставляют отзывы после покупки товаров и любят делиться позитивом

Олег
Авито

Аналитики Авито выяснили, в каких разделах и регионах пользователи онлайн-платформы чаще других оставляют отзывы. В целом, за последний год пользователей, которые пишут отзывы, стало больше – их доля выросла примерно на 2%. Покупатели чаще делятся позитивными откликами – средний рейтинг продавца на платформе за последний год составляет 4,9, а общая конверсия сделок в отзыв - 17.3%

Больше всего отзывов покупатели оставляют после сделок по покупке товаров – здесь конверсия сделки в отзыв составляет более 23%. А в свыше 17% сделок пользователи оставляют отзывы об оказанных им услугах и опыте общения с их исполнителями. После совершения сделок по покупке или аренде недвижимости, авто или общения с потенциальными работодателями отзывы оставляют чуть реже.

«Покупатели на Авито все охотнее делятся обратной связью после общения с продавцами – и чаще всего эта обратная связь бывает позитивной.  Отзывы помогают новым покупателям проще ориентироваться в предложениях на платформе, а надежным продавцам – повысить доверие потенциальных клиентов. Со своей стороны мы следим за тем, чтобы все отзывы на платформе были достоверными: система проверяет каждый из них до публикации, и в том случае, если сомневается в достоверности отклика – он не будет опубликован. Если пользователь не согласен с оценкой, он может запросить арбитраж, и отзыв будет проверен экспертами вручную», - рассказала Наталья Юматова, директор департамента доверия и безопасности Авито. 

Больше всего «пятибалльных» отзывов оставляют в Чукотском автономном округе – «пятерка» там занимает 97,3% от всех оценок. На втором месте продавцы из Чеченской Республики – 96,6%, на третьем - из Санкт-Петербурга – 96,3%
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Комментарии

tellurian
+1635
tellurian
Всегда ставлю отзывы продавцам и покупателям.
час назад в 18:06
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