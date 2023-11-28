Пользователи «Авито» смогут подтвердить свое присутствие на нескольких площадках в интернете



Пользователи профессионального аккаунта на Авито смогут дополнить профиль информацией из своего бизнес-сообщества ВКонтакте в рамках расширения программы безопасности сделок в Интернете. Нововведение анонсировал Авито.



На Авито появится специальный значок, который отображается в профиле, а ВКонтакте — на главной странице сообщества. Эти отметки подтверждают, что предприниматель представлен и на Авито, и ВКонтакте. Данные об активности аккаунта на двух площадках повысят уровень доверия к продавцам, а также дадут дополнительные возможности для роста бизнеса в интернете.







Подключить инструмент можно через настройки профиля или управление бизнес-сообществом. Далее нужно авторизоваться на обеих площадках, выбрать нужные аккаунты бизнеса, если их несколько, и подтвердить добавление бизнес-сообщества или профиля. Процесс произойдет автоматически, и в течение 24 часов появятся специальные отметки — цифровые бейджи — подтверждающие присутствие предпринимателя на обеих платформах. Добавление профиля и бизнес-сообщества происходит за счет протокола авторизации OAuth 2.0, он позволяет выдать права на доступ к ресурсам пользователя на другом сервисе.