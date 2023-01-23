Пользователи ChatGPT в ярости — сервис становится платным и ценник шокирует

Пользователи популярного чат-бота ChatGPT сообщают, что сервис стал предлагать им помесячную подписку. Об этом написали в The Verge.
Ранее мы подробно рассказали о ChatGPT — этот нейросетевой сервис резко взлетел в популярности в последние несколько недель. Если коротко, то главная фишка ChatGPT: он умеет отвечать на самые разные вопросы в обычном чате, и некоторым пользователям заменяет классические поисковики. Google уже обеспокоена его популярностью и анонсировала выпуск собственного конкурирующего чат-бота для поисковой системы.
Согласно источнику, некоторые пользователи ChatGPT начали получать доступ к ChatGPT Professional. В примечаниях к этому уровню они увидели, что тариф стоит 42$ в месяц. Любопытно, что команда OpenAI пока хранит молчание и никак не комментирует это изменение. Ранее руководители проекта расплывчато сообщали, что изучают способы монетизации.
Пользователи сообщают, что среди преимуществ платной подписки разработчики указывают более высокую скорость ответа, стабильную работу сервиса и приоритетный доступ к новым функциям (пока неизвестно, к каким).
Ценник в $42 в месяц вызвал бурю эмоций у поклонников сервиса. В официальном Discord-чате, посвященном чат-боту, пользователи неистовствуют и высказывают своё разочарование. Одни говорят, что такую высокую стоимость может оправдать только бизнес-применения сервиса, но в бытовом использовании он не стоит таких денег. Другие пишут, что в их стране 42$ — это приличный процент от зарплаты, а третьи сокрушаются, что хотели бы заплатить за ChatGPT и поддержать разработчиков, но точно не такую цену.
Очевидно, что мнение пользователей о стоимости сервиса будет напрямую зависеть от их потребности в его использовании, а также в количестве возможностей, которые он предоставляет. Источник пишет, что подавляющее большинство людей захотят использовать ChatGPT бесплатно, либо не использовать его вообще. При этом пока неизвестно, сохранит ли команда OpenAI бесплатный тариф или безальтернативно сделает сервис платным.