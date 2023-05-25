Пользователи четко показали свое отношение к уходу Apple из России. С ними сложно поспорить

Аналитики зафиксировали снижение продаж iPhone в России. Об этом пишут «Ведомости».
Согласно источнику, бизнес-аналитики исследовали продажи разных смартфонов с начала 2023 года. Оказалось, что за несколько месяцев существенно выросла доля Android-девайсов — она составляет 89,6% против 85,6% в прошлом году.
А вот тенденция для Apple неутешительна: с начала 2023 года количество проданных iPhone уменьшилось как в штуках, так и в денежном выражении. С января россияне купили примерно 677 тысяч айфонов, тогда как в прошлом году за тот же период их было продано 951 тысяча штук. Доля iPhone в общих продажах снизилась с 14,4% до 10,4%.
Причины падения интереса к iPhone довольно ясны. С марта 2022 года пользоваться смартфонами Apple в России стало менее удобно: Apple Pay больше не работает с российскими банковскими картами, а многие нужные приложения удалены из App Store, и приходится устанавливать их через «костыли» — и даже так они порой не работают полноценно. Кроме того, приобрести новый iPhone в РФ теперь может позволить себе не каждый.
При этом Android-смартфоны ничуть не утратили своей функциональности и продолжают радовать своих владельцев — стоят они при этом существенно дешевле.
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