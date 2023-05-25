Пользователи четко показали свое отношение к уходу Apple из России. С ними сложно поспорить

Олег

iPhone


Аналитики зафиксировали снижение продаж iPhone в России. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно источнику, бизнес-аналитики исследовали продажи разных смартфонов с начала 2023 года. Оказалось, что за несколько месяцев существенно выросла доля Android-девайсов — она составляет 89,6% против 85,6% в прошлом году.

А вот тенденция для Apple неутешительна: с начала 2023 года количество проданных iPhone уменьшилось как в штуках, так и в денежном выражении. С января россияне купили примерно 677 тысяч айфонов, тогда как в прошлом году за тот же период их было продано 951 тысяча штук. Доля iPhone в общих продажах снизилась с 14,4% до 10,4%.

Причины падения интереса к iPhone довольно ясны. С марта 2022 года пользоваться смартфонами Apple в России стало менее удобно: Apple Pay больше не работает с российскими банковскими картами, а многие нужные приложения удалены из App Store, и приходится устанавливать их через «костыли» — и даже так они порой не работают полноценно. Кроме того, приобрести новый iPhone в РФ теперь может позволить себе не каждый.

При этом Android-смартфоны ничуть не утратили своей функциональности и продолжают радовать своих владельцев — стоят они при этом существенно дешевле. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Ведомости
Cсылки по теме:
В iPhone появится поддержка самой передовой беспроводной зарядки. Такого нет даже у Android-смартфонов
iPhone 16 сделают очень похожим на старые айфоны
Люди массово переходят с Android на iPhone. Такого не было пять последних лет

Рекомендации

Рекомендации

Как установить «Сбербанк», «Тинькофф», «Альфа» на любой iPhone и iPad, и сохранить приложения «про запас»
Мошенники научились обчищать карты лишь по номеру и ФИО. Но есть нюанс
Таксисты будут в ярости от нового закона – им больше не дадут нормально заработать
Обои на телефон: Atomic Heart

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

YABLOKOFON
+153
YABLOKOFON
Ага конечно просто просто все уже ждут релиз 15го
час назад в 23:24
#
+143
lokky
"Причины падения интереса ясны... пользоваться смартфонами Apple стало менее удобно" — чушь собачья. Смартфон выбирают не из-за возможности платить им в магазе))
53 минуты назад
#