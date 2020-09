best #ios14homescreen goes to me i think,,, if i do say so myself

Виджеты на рабочем столе — одно из самых главных нововведений в iOS 14. До недавних пор их можно было размещать на отдельной странице слева от основного экрана, а теперь Apple позволяет ставить их вперемешку с иконками приложений и игр.Туда же можно добавить ярлыки для запуска быстрых команд, причём на этих ярлыках могут выбранные пользователями изображения. В результате в iOS 14 реализовано некое подобие сменных тем оформления. В App Store уже доступно несколько приложений (например, Widgetsmith ), с помощью которых можно видоизменять рабочий стол iPhone с помощью разнообразных иконок. В большинстве случаев выглядит абсолютно безвкусно, и непонятно, почему Apple разрешила так уродовать интерфейс iOS.Пользователи выкладывают в твиттере инстаграме скриншоты с примерами того, как им удалось настроить рабочий стол. Их можно найти по хештегу #ios14homescreen. Вот самые необычные примеры: