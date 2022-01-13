Пользователи новой системы оплаты лицом Face Pay пожаловались на множество мелких списаний с привязанной к системе карты. Об этом рассказали в Telegram-канале, который публикует московские новости.
Согласно источнику, сразу несколько пользователей Face Pay — системы оплаты по лицу в московском метро, запущенной в конце 2021 года — весь день списывают средства небольшими суммами. Пострадавшие обнаружили в истории операций по своим счетам десятки списаний по 23 рубля — количество этих снятий у всех разное. Некоторые увидели у себя списания по 46 рублей. Получатель платежей указан один и тот же: «Мосметро» Москва.
Конечно, пользователи, которые обнаружили у себя целый ворох платежей всего за полдня, попытались отключить карту от face Pay, но это не помогло. Они утверждают, что списания продолжались даже после отключения.
За прием от пассажиров оплаты в московском метро отвечает российский банк ВТБ. Он уже прокомментировал ситуацию и признал, что проблема действительно существует. Однако представители банка поспешили успокоить москвичей: никаких взломов не произошло.
«Утром 12 января 2022 года при проведении плановых работ в системах авторизации банка ВТБ у некоторых пользователей приложения "Мосметро" произошли некорректные списания. … Сегодня до 20.00 все некорректные списания вернутся», — пресс-служба ВТБ.
Помимо возврата банк пообещал подарить пострадавшим от сбоя «небольшие сувениры» — для этого необходимо связаться с поддержкой по электронной почте. На момент публикации материала информации о возврате средств пострадавшим не поступало.
Ранее мы рассказали, как мужчина зарегистрировался в Face Pay и получил штраф после первой же поездки.
Ранее мы рассказали, как мужчина зарегистрировался в Face Pay и получил штраф после первой же поездки.
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