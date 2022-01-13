Face Pay


Пользователи новой системы оплаты лицом Face Pay пожаловались на множество мелких списаний с привязанной к системе карты. Об этом рассказали в Telegram-канале, который публикует московские новости.

Согласно источнику, сразу несколько пользователей Face Pay — системы оплаты по лицу в московском метро, запущенной в конце 2021 года — весь день списывают средства небольшими суммами. Пострадавшие обнаружили в истории операций по своим счетам десятки списаний по 23 рубля — количество этих снятий у всех разное. Некоторые увидели у себя списания по 46 рублей. Получатель платежей указан один и тот же: «Мосметро» Москва.

Конечно, пользователи, которые обнаружили у себя целый ворох платежей всего за полдня, попытались отключить карту от face Pay, но это не помогло. Они утверждают, что списания продолжались даже после отключения. 

Метро

За прием от пассажиров оплаты в московском метро отвечает российский банк ВТБ. Он уже прокомментировал ситуацию и признал, что проблема действительно существует. Однако представители банка поспешили успокоить москвичей: никаких взломов не произошло.
«Утром 12 января 2022 года при проведении плановых работ в системах авторизации банка ВТБ у некоторых пользователей приложения "Мосметро" произошли некорректные списания. … Сегодня до 20.00 все некорректные списания вернутся», — пресс-служба ВТБ.
Помимо возврата банк пообещал подарить пострадавшим от сбоя «небольшие сувениры» — для этого необходимо связаться с поддержкой по электронной почте. На момент публикации материала информации о возврате средств пострадавшим не поступало. 

Ранее мы рассказали, как мужчина зарегистрировался в Face Pay и получил штраф после первой же поездки.



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