Пользователи Galaxy S25 не будут чувствовать себя обманутыми — впервые за много лет

Олег

Фото: Unsplash


Компания Samsung решила использовать чипы Qualcomm во всей линейке Galaxy S25. Об этом пишет инсайдер Минг-Чи Куо в X-Twitter.

Ранние утечки уже успели огорчить фанатов Samsung: инсайдеры считали, что что Qualcomm получит лишь Ultra-модель, а все остальные будут работать на собственном процессоре бренда — Exynos. Общеизвестно, что чипы Samsung показывают себя хуже, чем Snapdragon, хоть в последнем поколении отставание и сократилось.

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Свежий инсайд очень порадует всех, кто планирует приобрести Samsung Galaxy S25. По мнению Куо, вся линейка флагманских южнокорейских смартфонов будет работать под управлением чипа Snapdragon 8 Gen 4 и ни одна модель не получит Exynos. Разделения по регионам тоже не планируется; Snapdragon будет установлен абсолютно во все смартфоны серии S25.

Напомним, что около 60% смартфонов Galaxy S24 работают под управлением Exynos 2400.

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Источник:
X
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Комментарии

kardigan
+3661
kardigan
Олег, ты сам то почувствовал разницу между чипами?! Пишешь о какой то ерунде, которая в принципе никого из любителей роботов не интересует.
А вот наличие процессора в айфоне это дело другое-яблоко частенько урезает функции в устаревшем процессоре( устаревшем чисто теоретически
час назад в 10:39
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