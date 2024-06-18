Пользователи Galaxy S25 не будут чувствовать себя обманутыми — впервые за много лет



Компания Samsung решила использовать чипы Qualcomm во всей линейке Galaxy S25. Об этом пишет инсайдер Минг-Чи Куо в X-Twitter.



Ранние утечки уже успели огорчить фанатов Samsung: инсайдеры считали, что что Qualcomm получит лишь Ultra-модель, а все остальные будут работать на собственном процессоре бренда — Exynos. Общеизвестно, что чипы Samsung показывают себя хуже, чем Snapdragon, хоть в последнем поколении отставание и сократилось.







Свежий инсайд очень порадует всех, кто планирует приобрести Samsung Galaxy S25. По мнению Куо, вся линейка флагманских южнокорейских смартфонов будет работать под управлением чипа Snapdragon 8 Gen 4 и ни одна модель не получит Exynos. Разделения по регионам тоже не планируется; Snapdragon будет установлен абсолютно во все смартфоны серии S25.



Напомним, что около 60% смартфонов Galaxy S24 работают под управлением Exynos 2400.