Пользователи Google Chrome заметили новые оповещения в браузере. Что с ними делать?



Компания Google добавила в свой браузер Chrome удобную опцию, позволяющую распределять нагрузку и энергопотребление. О ней написали в Android Authority.



Согласно источнику, в настольной версии Chrome появились оповещения о ресурсоемких вкладках. Ранее Google уже добавила удобный способ контролировать количество оперативной памяти и процессорной мощности, которые потребляет тот или иной сайт, чтобы можно было закрыть «прожорливые» вкладки и компьютер перестал тормозить. Теперь этот процесс стал еще удобнее.











Теперь Google Chrome не будет дожидаться, пока вы сами проконтролируете открытые вкладки, а будет сам присылать вам оповещения о самых ресурсоемких из них. Диалоговое окошко всплывает в углу браузера и содержит список «прожорливых» сайтов и две кнопки: первая одним щелчком замораживает их, а вторая — игнорирует. Даже если предложение не появилось само, вы можете увидеть самые ресурсоемкие вкладки, нажав на специальную кнопку в углу экрана.



Сейчас опция появилась у тех, кто пользуется Chrome Canary и в ближайшее время «раскатится» для всех. Теперь Google Chrome не будет дожидаться, пока вы сами проконтролируете открытые вкладки, а будет сам присылать вам оповещения о самых ресурсоемких из них. Диалоговое окошко всплывает в углу браузера и содержит список «прожорливых» сайтов и две кнопки: первая одним щелчком замораживает их, а вторая — игнорирует. Даже если предложение не появилось само, вы можете увидеть самые ресурсоемкие вкладки, нажав на специальную кнопку в углу экрана.Сейчас опция появилась у тех, кто пользуется Chrome Canary и в ближайшее время «раскатится» для всех.