Пользователи Google Chrome заметили новые оповещения в браузере. Что с ними делать?

Олег

Chrome


Компания Google добавила в свой браузер Chrome удобную опцию, позволяющую распределять нагрузку и энергопотребление. О ней написали в Android Authority.

Согласно источнику, в настольной версии Chrome появились оповещения о ресурсоемких вкладках. Ранее Google уже добавила удобный способ контролировать количество оперативной памяти и процессорной мощности, которые потребляет тот или иной сайт, чтобы можно было закрыть «прожорливые» вкладки и компьютер перестал тормозить. Теперь этот процесс стал еще удобнее.

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Chrome

Теперь Google Chrome не будет дожидаться, пока вы сами проконтролируете открытые вкладки, а будет сам присылать вам оповещения о самых ресурсоемких из них. Диалоговое окошко всплывает в углу браузера и содержит список «прожорливых» сайтов и две кнопки: первая одним щелчком замораживает их, а вторая — игнорирует. Даже если предложение не появилось само, вы можете увидеть самые ресурсоемкие вкладки, нажав на специальную кнопку в углу экрана.

Сейчас опция появилась у тех, кто пользуется Chrome Canary и в ближайшее время «раскатится» для всех. 

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Источник:
Android Authority
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