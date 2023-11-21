Пользователи Google Pixel 8 обнаружили загадочные «выпуклости» прямо в дисплее

Олег

Pixel 8


В сети появляются жалобы на странный брак дисплеев Google Pixel 8. О нем пишет WCCF Tech.

Согласно источнику, покупатели Pixel 8 делятся фотографиями дефектов на Reddit и в соцсетях. Снимки демонстрируют странные «выпуклости» и «рябь» под стеклом смартфона, которые можно заметить на выключенном дисплее.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 
Pixel 8

Pixel 8

Первое, что приходит в голову при виде таких дефектов — похоже, что-то внутри смартфона прижимается к матрице изнутри и продавливает её. Это странно, так как обычно задняя часть дисплея покрыта металлической защитой. Возможно, в процессе сборки пыль или мелкий мусор сумели попасть между слоев дисплея.

Google пока официально не комментировала эти дефекты, однако одобрила замену смартфона всем, кто обратился по гарантии с подобными недостатками. 

Гаджеты Google и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
WCCF Tech
Cсылки по теме:
Обновление Android 14 превзошло iOS 17 по глючности — смартфоны просто не запускаются
Вот почему iPhone 15 Pro Max вдвое лучше чем Google Pixel 8 Pro — даже не поспоришь!
Google стыдливо оправдалась за свою хитрость в Pixel 8. Хорошо, что Apple так не делает

Рекомендации

Рекомендации

OneUI 6.0 подарит совершенно новые ощущения владельцам Samsung Galaxy
17 причин дождаться iPhone 15 и даже не смотреть на iPhone 14
На старые модели Galaxy Watch выходит большое обновление OneUI
Карты «МИР» станут еще полезнее. Теперь не хуже Visa и MasterCard!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+786
Dmitriy
Видимо после очередных краш-тестов смартфона на прочность...
15 минут назад
#