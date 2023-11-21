Пользователи Google Pixel 8 обнаружили загадочные «выпуклости» прямо в дисплее



В сети появляются жалобы на странный брак дисплеев Google Pixel 8. О нем пишет WCCF Tech.



Согласно источнику, покупатели Pixel 8 делятся фотографиями дефектов на Reddit и в соцсетях. Снимки демонстрируют странные «выпуклости» и «рябь» под стеклом смартфона, которые можно заметить на выключенном дисплее.













Первое, что приходит в голову при виде таких дефектов — похоже, что-то внутри смартфона прижимается к матрице изнутри и продавливает её. Это странно, так как обычно задняя часть дисплея покрыта металлической защитой. Возможно, в процессе сборки пыль или мелкий мусор сумели попасть между слоев дисплея.



Google пока официально не комментировала эти дефекты, однако одобрила замену смартфона всем, кто обратился по гарантии с подобными недостатками. Первое, что приходит в голову при виде таких дефектов — похоже, что-то внутри смартфона прижимается к матрице изнутри и продавливает её. Это странно, так как обычно задняя часть дисплея покрыта металлической защитой. Возможно, в процессе сборки пыль или мелкий мусор сумели попасть между слоев дисплея.Google пока официально не комментировала эти дефекты, однако одобрила замену смартфона всем, кто обратился по гарантии с подобными недостатками.