Apple хитро добавила в iOS 18 два «позорных ярлыка» для пользователей Android



Компания Apple наконец добавила в iOS стандарт сообщений, который поддерживается Android. Об этом пишет MacRumors.



Речь идет об RCS — Rich Communication Service, стандарте, используемом в штатном приложении «Сообщения» на Android. Поскольку Apple использует проприетарный протокол на iOS, iPadOS и macOS, её пользователи не могли бесплатно общаться с владельцами Android-смартфонов. Любое сообщение, написанное в iMessage и отправленное «андроидоводу», превращалось в платное СМС.







Теперь всё изменилось. Во второй бета-версии iOS 18 впервые в истории появился RCS, благодаря чему пользователи iOS и Android теперь могут обмениваться бесплатными сообщениями напрямую, без использования сторонних мессенджеров вроде WhatsApp и Telegram. Однако Apple не изменяет себе и внедрила новый протокол в собственном ироничном стиле — ведь её буквально заставили унифицировать свои «Сообщения».





Например, в строке для набора сообщения на iOS появляется метка RCS, благодаря чему отправитель точно узнает, что у получателя Android-смартфон. А еще «пузыри» сообщений в переписке с Android-пользователем так и остались зелеными, тогда как сообщения внутри экосистемы Apple имеют синий цвет. Эта некая постирония со стороны Apple (так как антипиар Apple со стороны Google был основан как раз на «синих пузырях») не только уколет Google, но и вызовет дополнительную путаницу у пользователей, так как платные СМС тоже имеют зеленый цвет.