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Пользователи iPhone показали свое отношение к iOS 17 спустя полгода после релиза

Олег

Фото: MacRumors


Компания Apple опубликовала статистику по переходу на актуальную пока iOS 17 в течение полугода с лишним с момента её релиза. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, переходить на iOS 17 пользователи соглашаются менее охотно, чем год назад на iOS 16. К примеру, на текущий момент около 77% всех активных iPhone на планете перешли на iOS 17, тогда как на 30 мая 2023 перешедших с iOS 15 на 16 было 81%.

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Что касается iPadOS 17, то на нее обновились 68% всех существующих работоспособных iPad. При этом среди моделей, выпущенных в последние 4 года, на актуальной оси работают 77% iPad. С айфонами ситуация получше: среди устройств, выпущенных в последние 4 года, на iOS 17 перешло 86% пользователей.

В обоих случаях формируется тенденция: наименее охотно самую свежую iOS и iPadOS устанавливают владельцы устройств старше 4 лет. Обычно это iPhone и iPad, которые получают свой апдейт в последний или предпоследний раз. При этом даже пользователи относительно свежих устройств порой не торопятся их обновлять. Возможно, и те, и другие опасаются новых багов, которые в последние несколько лkt Apple всё чаще пропускает в релизы. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

John Doe
+730
John Doe
Вся эта статистика не отражает действительных настроений. Пусть сначала Apple разрешит откатываться на ЛЮБУЮ версию ОС, вот тогда будет статистика.
Сегодня в 11:44
#
Anatoly076
+211
Anatoly076
Мне кажется опасаются «окирпичивания»! Вот и всё. Потому что как таковой прецедент был, а развинчивание его нет. 🤷🏻‍♂️ Поэтому как говорится — «Нафиг нужно, скажем дружно!» 🤣
Сегодня в 11:44
#
Volnorez Uraganov
+146
Volnorez Uraganov
Лучше всего устройства эппл работают на той прошивке которая стояла на них в момент покупки в магазине ,
2 часа назад в 12:24
#