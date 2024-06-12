Пользователи iPhone показали свое отношение к iOS 17 спустя полгода после релиза



Компания Apple опубликовала статистику по переходу на актуальную пока iOS 17 в течение полугода с лишним с момента её релиза. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, переходить на iOS 17 пользователи соглашаются менее охотно, чем год назад на iOS 16. К примеру, на текущий момент около 77% всех активных iPhone на планете перешли на iOS 17, тогда как на 30 мая 2023 перешедших с iOS 15 на 16 было 81%.







Что касается iPadOS 17, то на нее обновились 68% всех существующих работоспособных iPad. При этом среди моделей, выпущенных в последние 4 года, на актуальной оси работают 77% iPad. С айфонами ситуация получше: среди устройств, выпущенных в последние 4 года, на iOS 17 перешло 86% пользователей.



В обоих случаях формируется тенденция: наименее охотно самую свежую iOS и iPadOS устанавливают владельцы устройств старше 4 лет. Обычно это iPhone и iPad, которые получают свой апдейт в последний или предпоследний раз. При этом даже пользователи относительно свежих устройств порой не торопятся их обновлять. Возможно, и те, и другие опасаются новых багов, которые в последние несколько лkt Apple всё чаще пропускает в релизы.