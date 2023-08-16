Пользователи iPhone потеряли кнопку отключения звонков

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Компания Apple экспериментирует с интерфейсом iOS 17, что нравится далеко не всем пользователям, которые испытывают на себе нововведения, появляющиеся в бета-версиях этого обновления. В частности, дизайнеры зачем-то стали перемещать кнопку завершения вызова с одного места на другое и обратно.



В первых версиях iOS эта кнопка находилась посередине экрана, и пользователи привыкли завершать телефонные разговоры нажатием именно туда, иногда даже не глядя на экран. В предыдущей бета-версии iOS 17 эта кнопка была смещена вправо, что вызвало негодование некоторых пользователей. Разработчики прислушались к пользователям и в шестой бете вернули её обратно в центр.







Теперь проблем с завершением вызова возникать не должно. Недовольные изменениями отмечали, что вместо нужной кнопки они нажимали на кнопку «Клавиши», и в разговоре возникала неловкая пауза — собеседник на том конце провода видел, что беседа не завершена, и ждал, что ещё ему скажут.



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