Пользователи iPhone потеряли кнопку отключения звонков

Александр


Фото: Unsplash

Компания Apple экспериментирует с интерфейсом iOS 17, что нравится далеко не всем пользователям, которые испытывают на себе нововведения, появляющиеся в бета-версиях этого обновления. В частности, дизайнеры зачем-то стали перемещать кнопку завершения вызова с одного места на другое и обратно.

В первых версиях iOS эта кнопка находилась посередине экрана, и пользователи привыкли завершать телефонные разговоры нажатием именно туда, иногда даже не глядя на экран. В предыдущей бета-версии iOS 17 эта кнопка была смещена вправо, что вызвало негодование некоторых пользователей. Разработчики прислушались к пользователям и в шестой бете вернули её обратно в центр.



Теперь проблем с завершением вызова возникать не должно. Недовольные изменениями отмечали, что вместо нужной кнопки они нажимали на кнопку «Клавиши», и в разговоре возникала неловкая пауза — собеседник на том конце провода видел, что беседа не завершена, и ждал, что ещё ему скажут.

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Источник:
Hi-Tech Mail.ru
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Комментарии

tellurian
+4935
tellurian
Пусть сделают настройку и каждый разместит её там, где нужно.
37 минут назад
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