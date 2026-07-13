Пользователи iPhone взвыли в соцсетях после установки iOS 26.5.2

Владельцы iPhone из разных стран жалуются на проблемы с перегревом и расходом АКБ после установки самого свежего апдейта Apple. Об этом пишет Phone Arena.Согласно источнику, версия iOS 26.5.2 выпускалась для исправления опасных уязвимостей, но вместо этого принесла новые проблемы. Многие пользователи начали жаловаться в сети, что после установки апдейта их смартфоны стали сильно нагреваться, а заряд батареи начал таять на глазах. С этой бедой столкнулись даже владельцы топовых моделей вроде iPhone 16 Pro Max.Некоторые пользователи пытаются решить проблему радикально — устанавливают тестовую бета-версию iOS 27, где перегрев исчезает. Пока неясно, насколько это массовая проблема; если жалоб накопится достаточно много, Apple наверняка обратит внимание на них.

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В некоторых случаях нагрев и разрядку вызывает повышенная активность приложений, которые начинают работать со сбоями на новой системе. Особо «прожорливыми» после таких обновлений часто оказываются крупные социальные сети. Чтобы найти виновника, стоит заглянуть в настройки аккумулятора и проверить, какие приложения тратят больше всего энергии в фоновом режиме.