Большое количество пользователей Mac испытывают случайные системные сбои после обновления на macOS Catalina 10.15.4, которое вышло несколько недель назад.



Чаще всего проблема возникает во время передачи больших файлов. На форуме SoftRAID сообщается, что проблема заключается в многопоточности и затрагивает диски с файловой системой Apple.





Это проявляется в различных сценариях, но с наибольшей вероятностью проблема возникает при большом количестве потоков ввода-вывода. Мы полагаем, что это проблема многопоточности.

В нашем отчете об ошибках мы использовали метод для воссоздания проблемы с дисками, которые были отформатированы только в системе Apple. Воспроизведение заняло больше времени, но скорее всего это должно помочь быстро исправить проблему.



Другие пользователи macOS 10.15.4 испытывали сбои после выхода Mac из спящего режима. Их системы испытывали панику ядра (kernel panic) и перезагружались. После обновления могут также появляться проблемы с непрерывным ускорением подключенных жестких дисков, что может привести к поломке накопителя.





