Пользователи Telegram массово отдают свои аккаунты мошенникам — они получают предложение, от которого не могут отказаться

Олег

Telegram


В рунете распространяется новый хитрый способ кражи аккаунта Telegram. Пользователя мессенджера сначала пугают и изматывают, а потом он отдает доступ сам.

По сообщению ТАСС, мошенники придумали новый способ заставить человека отдать свою учетную запись Telegram добровольно. Сначала они направляют ему десятки или даже сотни запросов одноразового кода, вводя номер телефона жертвы в форму авторизации. Когда человек достаточно напуган и уверен, что учетку вот-вот взломают, ему лично пишет мошенник с аккаунта под названием Security Messenger.

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Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Шаблонное сообщение от разводил уведомляет, что Telegram зафиксировал большое количество запросов кода авторизации аккаунта жертвы и предлагает нажать на сообщение, чтобы «повысить безопасность и предотвратить удаление» учетной записи. Напуганный пользователь нажимает на текст сообщения, который весь является одной большой гиперссылкой на фишинговый ресурс, и вводит данные аккаунта якобы для их защиты. В течение нескольких секунд учетная запись похищается. 

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Источник:
ТАСС
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Комментарии

+941
hate_u
«Сначала они направляют ему десятки или даже сотни запросов одноразового кода»
Неужели нельзя сделать кулдаун после нескольких запросов как у других сервисах ?
27 июля 2024 в 18:55
#
tellurian
+1635
tellurian
Кому и для чего нужен чужой аккаунт? Только если там много подписчиков для обмана.?
27 июля 2024 в 19:03
#
tellurian
+1635
tellurian Mers
Не подумал 🤦‍♂️🤣
27 июля 2024 в 19:22
#
Дмитрий Могучев
+395
Дмитрий Могучев tellurian
Как вариант просить взаймы у списка контактов ? Если там они появятся ( не в курсе ) как делали в ВК не так давно
27 июля 2024 в 19:35
#
tellurian
+1635
tellurian Дмитрий Могучев
Не понимаю тех, кто даёт в долг когда пишут в соцсетях. Такие вещи или лично, или когда звонят.
27 июля 2024 в 19:37
#
+52
pochaps tellurian
Мне как то написал знакомый что у его племянницы диагностировали какую-то болезнь, уже не помню точно, ну попросил помочь чем смогу. Чуть не перевел денег на указанный счет. Решил позвонить ему, результат его взломали и всем с кем он часто переписывался разослали это сообщение. Многие по глупости перевели деньги.
Сегодня в 04:29
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tellurian
+1635
tellurian pochaps
Вот потому и говорю, надо звонить и проверять!
Сегодня в 07:36
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