Пользователи Telegram массово отдают свои аккаунты мошенникам — они получают предложение, от которого не могут отказаться



В рунете распространяется новый хитрый способ кражи аккаунта Telegram. Пользователя мессенджера сначала пугают и изматывают, а потом он отдает доступ сам.



По сообщению ТАСС, мошенники придумали новый способ заставить человека отдать свою учетную запись Telegram добровольно. Сначала они направляют ему десятки или даже сотни запросов одноразового кода, вводя номер телефона жертвы в форму авторизации. Когда человек достаточно напуган и уверен, что учетку вот-вот взломают, ему лично пишет мошенник с аккаунта под названием Security Messenger.









Фото: ТАСС



Шаблонное сообщение от разводил уведомляет, что Telegram зафиксировал большое количество запросов кода авторизации аккаунта жертвы и предлагает нажать на сообщение, чтобы «повысить безопасность и предотвратить удаление» учетной записи. Напуганный пользователь нажимает на текст сообщения, который весь является одной большой гиперссылкой на фишинговый ресурс, и вводит данные аккаунта якобы для их защиты. В течение нескольких секунд учетная запись похищается. Шаблонное сообщение от разводил уведомляет, что Telegram зафиксировал большое количество запросов кода авторизации аккаунта жертвы и предлагает нажать на сообщение, чтобы «повысить безопасность и предотвратить удаление» учетной записи. Напуганный пользователь нажимает на текст сообщения, который весь является одной большой гиперссылкой на фишинговый ресурс, и вводит данные аккаунта якобы для их защиты. В течение нескольких секунд учетная запись похищается.