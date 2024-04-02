Пользователи нашли замену Windows 11 и активно переходят на нее

Олег

Windows 10


Популярность Windows 11 неожиданно снизилась по последним оценкам анатилических центров. Подробности собрали в lifehacker.

Согласно источнику, исследование провел ресурс Statcounter, который анализирует веб-трафик по всему миру. Оказалось, что количество компьютеров под управлением Windows 11 не только перестало расти, но и начало снижаться. Пользователей «десятки», напротив, становится всё больше; похоже, люди активно откатывают свои компьютеры на «старую-добрую» ОС.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Февральский топ разных версий ОС выглядит так:

  • Windows 10 — 69,04% (+1,81)
  • Windows 11 — 26,72% (-1,46)
  • Windows 7 — 3,04% (-0,06)
  • Windows 8.1 — 0,44% (-0,22)
  • Windows XP — 0,39% (-0,13)
Прибавка в пользу Windows 10 кажется незначительной — 1,81% месяц к месяцу — однако с учетом популярности «винды» по всему миру число откатившихся пользователей получится весомым. Источник считает, что отчасти этому способствует сама Microsoft: в последнее время компания активизировала агрессивный маркетинг в пользу Windows 11, который сработал в обратную сторону. Напомним, что Windows 10 прекратит обновляться в октябре 2025 года. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
lifehacker
Cсылки по теме:
В Windows 11 появилось новое меню «Пуск». Как включить его?
Microsoft исправила пугающий баг Windows — установите обновление как можно скорее
Раскрыты системные требования для компьютеров совершенного нового типа. Сейчас таких устройств просто нет!

Рекомендации

Рекомендации

Дуров представил совершенно новый дизайн в Telegram 10.5
«Google Карты» получили новый режим построения маршрута
Три популярнейших смартфона Samsung Galaxy наконец получили OneUI 6.0 и Android 14
Samsung назвала срок исправления главной проблемы OneUI 6.0 на смартфонах Galaxy

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+1725
Czochralski
При анализе трафика +/- пара процентов — это погрешность.
час назад в 16:58
#
+61
Алексей Czochralski
Вы не правы. В таком масштабе пара процентов это значительная цифра.
25 минут назад
#
+367
den3221
Пооьзователи windows перешли на windows!
час назад в 17:11
#