Пользователи нашли замену Windows 11 и активно переходят на нее

Популярность Windows 11 неожиданно снизилась по последним оценкам анатилических центров. Подробности собрали в lifehacker.
Согласно источнику, исследование провел ресурс Statcounter, который анализирует веб-трафик по всему миру. Оказалось, что количество компьютеров под управлением Windows 11 не только перестало расти, но и начало снижаться. Пользователей «десятки», напротив, становится всё больше; похоже, люди активно откатывают свои компьютеры на «старую-добрую» ОС.
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Февральский топ разных версий ОС выглядит так:
- Windows 10 — 69,04% (+1,81)
- Windows 11 — 26,72% (-1,46)
- Windows 7 — 3,04% (-0,06)
- Windows 8.1 — 0,44% (-0,22)
- Windows XP — 0,39% (-0,13)