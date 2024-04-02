Пользователи нашли замену Windows 11 и активно переходят на нее



Популярность Windows 11 неожиданно снизилась по последним оценкам анатилических центров. Подробности собрали в lifehacker.



Согласно источнику, исследование провел ресурс Statcounter, который анализирует веб-трафик по всему миру. Оказалось, что количество компьютеров под управлением Windows 11 не только перестало расти, но и начало снижаться. Пользователей «десятки», напротив, становится всё больше; похоже, люди активно откатывают свои компьютеры на «старую-добрую» ОС.







Февральский топ разных версий ОС выглядит так:



Windows 10 — 69,04% (+1,81)

Windows 11 — 26,72% (-1,46)

Windows 7 — 3,04% (-0,06)

Windows 8.1 — 0,44% (-0,22)

Windows XP — 0,39% (-0,13) Прибавка в пользу Windows 10 кажется незначительной — 1,81% месяц к месяцу — однако с учетом популярности «винды» по всему миру число откатившихся пользователей получится весомым. Источник считает, что отчасти этому способствует сама Microsoft: в последнее время компания активизировала агрессивный маркетинг в пользу Windows 11, который сработал в обратную сторону. Напомним, что Windows 10 прекратит обновляться в октябре 2025 года. Февральский топ разных версий ОС выглядит так:Прибавка в пользу Windows 10 кажется незначительной — 1,81% месяц к месяцу — однако с учетом популярности «винды» по всему миру число откатившихся пользователей получится весомым. Источник считает, что отчасти этому способствует сама Microsoft: в последнее время компания активизировала агрессивный маркетинг в пользу Windows 11, который сработал в обратную сторону. Напомним, что Windows 10 прекратит обновляться в октябре 2025 года.